El Schalke 04 recibe al VfB Stuttgart el sábado 21 de noviembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En su enfrentamiento oficial más reciente, disputado el 25 de febrero de 2023, el FC Schalke 04 logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Stuttgart en el VELTINS-Arena. Antes de ese triunfo del Schalke en casa, ambos equipos empataron 1-1 en Stuttgart durante los primeros meses de la temporada 2022-23 de la Bundesliga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Schalke 04 contra el VfB Stuttgart, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Schalke 04 contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El Schalke 04 contra el VfB Stuttgart, el sábado 21 de noviembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el FC Schalke 04 y el VfB Stuttgart en el VELTINS-Arena, normalmente tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través de los portales oficiales de venta en línea del FC Schalke 04 o del VfB Stuttgart, donde los socios y el público general pueden acceder a los precios oficiales habituales según la fase de venta y la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el FC Schalke 04 y el VfB Stuttgart varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de pie (Stehplätze): Los precios oficiales suelen oscilar entre 15 y 20 € para las zonas generales de pie del VELTINS-Arena.

Los precios oficiales suelen oscilar entre para las zonas generales de pie del VELTINS-Arena. Categorías estándar de asientos (Sitzplätze): Las entradas a precio oficial suelen costar entre 26 y 62 €, según la categoría, la ubicación del sector y la categoría del rival.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada inferior y reventa de entradas generales de pie: Los precios empiezan en torno a 80-140 € , según la oferta y la ubicación exacta del sector.

Los precios empiezan en torno a , según la oferta y la ubicación exacta del sector. Reventa de asientos en los laterales y zonas prémium: Las entradas en sectores de mayor demanda o con vistas desde los laterales cuestan entre 150 € y más de 270 €, mientras que las opciones de hospitalidad prémium o los asientos centrales alcanzan precios más altos.

Schalke 04 contra VfB Stuttgart en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 y el VfB Stuttgart

El Schalke 04 llega a este partido en un mal momento de forma, con dos derrotas y un empate en sus tres últimos encuentros de Bundesliga. Su resultado más reciente en liga fue una derrota por 0-1 ante el Mainz 05, después de caer por 2-1 frente al Friburgo. Lo único positivo de sus últimos cinco partidos fueron dos victorias en amistosos, contra el Austria Lustenau y el Oberhausen. El equipo de Muslic ha tenido problemas para encontrar regularidad y necesitará ofrecer una actuación mejor para sacar algo de este encuentro.

Los últimos cinco partidos del Stuttgart presentan un panorama más irregular. El VfB logró una contundente victoria por 3-0 a domicilio ante el Slovan Bratislava en la Champions League y ganó por 2-0 al Paderborn en la Bundesliga, pero perdió por 1-0 ante el Hamburger SV en su partido más reciente y también cayó por 1-0 frente al Borussia Dortmund anteriormente en esa serie de encuentros. En esos cinco partidos, el Stuttgart marcó ocho goles y encajó dos, cifras que reflejan que es un equipo con capacidad ofensiva, aunque todavía le falta regularidad.

Schalke 04 contra VfB Stuttgart: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes en la Bundesliga tuvo lugar el 25 de febrero de 2023, cuando el Schalke ganó por 2-1 en casa. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Stuttgart lleva ventaja con dos victorias frente a una del Schalke, mientras que dos partidos terminaron en empate. El balance de enfrentamientos directos indica que estos partidos suelen ser disputados y que ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad al otro.