El Salzburgo recibe al Sparta de Praga el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Su enfrentamiento reciente más destacado tuvo lugar en la fase de liga de la Champions League 2024-25, el 18 de septiembre de 2024. En aquel partido, el Sparta de Praga logró una contundente victoria por 3-0 ante el Salzburgo en el epet ARENA de Praga.

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¿Cuándo se juega el Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League?

El Salzburgo-Sparta de Praga se juega el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Red Bull Arena

¿Cómo comprar entradas para el Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Las entradas se pueden adquirir directamente a través de la plataforma oficial del FC Red Bull Salzburg. Para este partido concreto, los criterios de venta del club pueden exigir iniciar sesión con una cuenta registrada previamente.

Las entradas se pueden adquirir directamente a través de la plataforma oficial del FC Red Bull Salzburg. Para este partido concreto, los criterios de venta del club pueden exigir iniciar sesión con una cuenta registrada previamente. Entradas para la zona visitante: Los aficionados del Sparta de Praga que se desplacen normalmente deben gestionar sus solicitudes y asignaciones de entradas directamente a través del portal oficial del club para desplazamientos de aficionados visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Curva norte / sector de aficionados (de pie): Desde 36 € .

Desde . Curva Bullidikidz: Las entradas a precio completo cuestan 48 € .

Las entradas a precio completo cuestan . Grada baja sur / curvas: Hay asientos a precio completo por 54 € .

Hay asientos a precio completo por . Grada alta norte / sur / curvas: El precio completo es de 60 € .

El precio completo es de . Grada alta este / oeste (laterales): Las entradas a precio completo cuestan entre 69 y 75 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Grada baja / acceso general: Generalmente, desde unos 65 a 70 € .

Generalmente, desde unos . Asientos de precio intermedio / categoría 1: Normalmente, entre 95 y 160 € .

Normalmente, entre . Reventa de entradas prémium / VIP: A menudo, los precios van de 180 a más de 280 €.

Salzburgo-Sparta de Praga de la Europa League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Salzburgo y el Sparta de Praga

El Salzburgo ha ganado tres partidos, ha perdido uno y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, venció por 3-4 al Sturm Graz en la Bundesliga. También derrotó al Austria Lustenau por 5-1 y ganó a domicilio al LASK por 1-3 en la liga. Su única derrota en esa serie llegó ante el Anderlecht en la Europa League, por 0-2. En esos cinco partidos, el Salzburgo marcó 15 goles y encajó seis.

Los últimos cinco partidos del Sparta de Praga se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. En el más reciente empató 1-1 con el Viktoria Plzen y perdió 1-3 ante el Bournemouth en competición europea. Antes, derrotó al Slovacko por 5-1 y empató 0-0 con el Bohemians 1905. El Sparta marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Salzburgo-Sparta de Praga: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Champions League, el 18 de septiembre de 2024, cuando el Sparta de Praga venció al Salzburgo por 3-0 en casa. Antes se habían medido dos veces en partidos amistosos: empataron 2-2 en julio de 2024 y el Salzburgo ganó 2-1 en enero de 2023. En los tres enfrentamientos registrados, el Sparta lleva ventaja con una victoria frente a una del Salzburgo y un empate.