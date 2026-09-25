El Sabah FK se enfrenta al Slavia de Praga el martes 13 de octubre de 2026 en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú.

Ambos equipos llegan a este partido con ganas de sumar sus primeros puntos del torneo principal después de haber sufrido derrotas en sus primeros encuentros de la fase de liga. El Sabah FK cayó por 4-0 a domicilio ante el Manchester United en la jornada 1, mientras que el Slavia de Praga sufrió una ajustada derrota por 3-2 contra el RC Lens.

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¿Cuándo es el saque inicial del Sabah FK vs Slavia de Praga de la Champions League?

El Sabah FK vs Slavia de Praga comienza en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú el martes 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

¿Cómo comprar entradas para el Sabah FK vs Slavia de Praga de la Champions League?

Para conseguir entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Sabah FK y el SK Slavia de Praga, sigue estas opciones y pasos clave:

1. Taquilla oficial y páginas web de los clubes

Canales oficiales del Sabah FK: Como club local, las entradas oficiales para la grada local se venden directamente a través del principal portal online de venta de entradas del Sabah FK, de las tiendas oficiales del club o de socios locales autorizados de venta de entradas en Azerbaiyán, como iTicket.az.

Sección visitante del Slavia de Praga: Los aficionados del Slavia de Praga que deseen sentarse en el sector visitante deben comprar las entradas directamente a través de la plataforma oficial para miembros del SK Slavia de Praga o de la taquilla del club, que gestiona la asignación visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sabah FK vs Slavia de Praga de la Champions League?

El coste de las entradas para el Sabah FK vs Slavia de Praga de la Champions League varía en función de si se compran a través de los canales oficiales primarios o de plataformas secundarias de venta de entradas:

1. Precios de la taquilla oficial

Sección local: Las entradas estándar para la zona local vendidas a través de los canales del anfitrión suelen partir de entre 15 € y 35 € para asientos estándar, mientras que los asientos premium o de categoría 1 cuestan aproximadamente entre 50 € y 80 € .

Sección visitante: Las entradas oficiales para aficionados visitantes asignadas por el SK Slavia de Praga suelen oscilar entre 20 € y 45 € , sujetas a los topes de precio de la UEFA para aficionados visitantes.

Sabah FK vs Slavia de Praga de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sabah FK vs Slavia de Praga

El Sabah FK llega a este encuentro con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue la derrota por 4-0 ante el Manchester United en la Champions League, aunque antes de eso había enlazado dos victorias consecutivas, incluida una goleada por 5-0 sobre el Zira. A lo largo de esos cinco partidos, el Sabah marcó 13 goles y encajó nueve. Su única otra derrota fue contra el Hapoel Beer Sheva en la ida de la fase previa de la Champions League.

El Slavia de Praga llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Teplice en la Primera Liga checa, después de la derrota por 3-2 ante el Lens en la Champions League. Anteriormente, ganó por 3-0 a domicilio al Sparta de Praga y venció por 4-0 al FC Zbrojovka Brno. El Slavia ha marcado 11 goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Sabah FK vs Slavia de Praga: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay enfrentamientos previos registrados entre el Sabah FK y el Slavia de Praga en los datos disponibles, lo que significa que este partido de Champions League en Bakú será el primer duelo competitivo entre ambos clubes.