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Cómo conseguir entradas para el Sabah FK vs Borussia Dortmund: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Sabah FK se enfrenta al Borussia Dortmund en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Sabah FK se enfrenta al Borussia Dortmund el martes, 20 de octubre de 2026, en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú.

Este partido supone una ocasión europea histórica para el Sabah FK de Azerbaiyán, que se mide en casa a un antiguo campeón de Europa. El Borussia Dortmund llega al encuentro como claro favorito, con el objetivo de sumar unos valiosos puntos a domicilio para mantener su lucha por alcanzar las rondas eliminatorias.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sabah FK vs Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Sabah FK vs Borussia Dortmund de la Champions League?

El Sabah FK vs Borussia Dortmund se disputa en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú, el martes, 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Baku Olimpiya Stadionu

¿Cómo comprar entradas para el Sabah FK vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund, puedes seguir estos pasos:

1. Canales oficiales del club

Consulta el portal oficial de venta de entradas o la página web del Sabah FK cuando se acerque la fecha del partido. Los clubes locales suelen gestionar la venta de entradas generales directamente a través de su taquilla principal o de sus socios oficiales de ticketing.

2. Cupo oficial para el club visitante

Si apoyas al Borussia Dortmund, la venta de entradas para la grada visitante suele distribuirse directamente a través de la red oficial de peñas del Borussia Dortmund o del servicio de venta de entradas del club para socios aptos y abonados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sabah FK vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund varían en función de la categoría del asiento y de dónde las compres:

1.Valor facial oficial (venta primaria)

Las entradas de categoría estándar a través de la venta oficial del club suelen oscilar entre aproximadamente 30 € y 120 €, dependiendo de si eliges asientos en el anillo superior o vistas prémium en el anillo inferior.

2. Mercados secundarios de entradas

Si los cupos oficiales se agotan, las entradas anunciadas en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios suelen depender de la alta demanda:

  • Nivel de entrada: Los precios iniciales para la categoría más baja (Categoría 4 / anillo superior) suelen comenzar en torno a 125 € a 160 €.
  • Asientos de nivel medio: Los asientos centrales y laterales estándar (Categorías 2 y 3) suelen promediar entre 200 € y 450 €.
  • Categoría 1 prémium y VIP: Los asientos preferentes en la grada baja y los paquetes VIP con hospitalidad pueden oscilar entre 500 € y más de 900 €, dependiendo de la demanda y de los servicios adicionales de sala VIP.

Sabah FK vs Borussia Dortmund de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sabah FK vs Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund llega a este encuentro después de haber ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, lo que lo convierte en uno de los equipos más en forma de Europa en estos momentos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el Paderborn en la Bundesliga, y también logró un triunfo por 3-2 sobre el Villarreal en la Champions League. Antes, durante esta racha, venció por 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y por 2-0 al Hamburger SV en la Bundesliga. A lo largo de esos cinco partidos, el Dortmund marcó 16 goles y encajó solo dos.

El Sabah FK ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota fue un 4-0 ante el Manchester United en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el Shafa en la Premier League de Azerbaiyán, y también derrotó al Zira por 5-0 y al Araz PFK por 1-0 en la liga durante esta racha. Se clasificó para la fase de grupos con un 5-2 en el global sobre el Hapoel Beer Sheva.

SAB

SAB - Formulario

ARA
W0-1
ZIR
W5-0
MUN
L4-0
SHA
W0-3
IMI
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BVB

BVB - Formulario

HAM
W0-5
TSG
W2-3
VIL
W3-2
SCP
W3-0
VFB
W0-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sabah FK vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos previos entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund antes de este partido.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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