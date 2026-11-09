La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional entre Rumanía y Polonia en el Arena Națională de Bucarest. Las dos selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo de gran importancia para sus opciones de ascenso y para la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Rumanía-Polonia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Arena Nationala

¿Dónde comprar entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de Bilete FRF, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Rumana de Fútbol para los partidos en casa disputados en Bucarest. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas generales cuando se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 15 € para las localidades generales situadas detrás de las porterías del Arena Națională.

Cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 45 €.

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