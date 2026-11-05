La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional entre Rumanía y Polonia en el Arena Națională de Bucarest. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo con importantes implicaciones para el ascenso y la clasificación del torneo.

GOAL ofrece toda la información necesaria sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Rumanía-Polonia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?





UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Arena Nationala

¿Dónde comprar entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas oficiales se venden directamente a través de Bilete FRF, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Rumana de Fútbol para los partidos que disputa como local en Bucarest. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas generales cuando se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial parten de aproximadamente 15 € para las localidades generales detrás de las porterías del Arena Națională.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de las entradas más baratas parten de unos 45 € cuando se agotan los cupos estándar en los puntos de venta oficiales.

Rumanía-Polonia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Rumanía y Polonia

Rumanía-Polonia: últimos enfrentamientos directos







