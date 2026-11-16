El Roma recibe al Sporting CP el martes 8 de diciembre de 2026 en el Stadio Olimpico de Roma.

El historial de enfrentamientos oficiales entre el Roma y el Sporting CP incluye sus partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2007-08. Empataron 2-2 en Lisboa antes de que el Roma se impusiera por 2-1 en el Stadio Olimpico. Su encuentro más reciente antes de este partido de Champions League fue un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2022, en el que el Sporting CP logró una ajustada victoria por 3-2 ante el conjunto italiano.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Roma-Sporting CP, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Roma-Sporting CP de Champions League?

El Roma-Sporting CP se disputa en el Stadio Olimpico de Roma el martes 8 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma-Sporting CP de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Roma-Sporting CP de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la taquilla oficial de la AS Roma es la principal opción y la más segura para conseguir localidades verificadas en el Stadio Olimpico.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma-Sporting CP de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Roma-Sporting CP de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Sectores Curva (fondos): Suelen partir de unos 30 a 50 € .

Suelen partir de unos . Distinti (laterales): Generalmente cuestan entre 50 y 90 € .

Generalmente cuestan entre . Tribuna Tevere / Monte Mario: Cuestan entre 100 y 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Gradas superiores / Curva / sector 48B: Parten de unos 71 a 74 € .

Parten de unos . Sectores Distinti: Parten de unos 133 € .

Parten de unos . Tribuna Tevere / sectores prémium: Cuestan entre 200 y 300 € o más.

Roma-Sporting CP de Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Roma y el Sporting CP

El Roma llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. En el más reciente, venció cómodamente por 3-0 al Sassuolo en la Serie A. Antes cayó por 3-2 ante el Manchester United en la Champions League, en un partido situado entre sus triunfos ligueros frente al Udinese, por 5-2 a domicilio, y el Cagliari, por 4-2. El Roma ha marcado 15 goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros, una muestra tanto de su peligro ofensivo como de cierta fragilidad defensiva.

El Sporting CP atraviesa un excelente momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Moreirense en la Liga Portugal, después de ganar por 1-0 a domicilio al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue un 2-1 en casa ante el Academico Viseu en liga. El Sporting ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco encuentros.

Roma-Sporting CP: enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue un amistoso disputado en julio de 2022, en el que el Sporting CP venció al Roma por 3-2. Antes se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions League 2007-08: empataron 2-2 en Lisboa y después el Roma ganó 2-1 en el Stadio Olimpico. En los cuatro enfrentamientos registrados, cada equipo ha logrado dos victorias.