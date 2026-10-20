Ambos equipos se enfrentan en el nuevo formato ampliado de la fase de liga, en el que sumar tres puntos es crucial para asegurarse una plaza en las eliminatorias. Será su primer encuentro oficial en una competición europea desde su eliminatoria a doble partido de clasificación para la Europa League, disputada en agosto de 2011.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Roma contra el Slovan Bratislava, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Roma contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

El Roma contra el Slovan Bratislava se disputará en el Stadio Olimpico de Roma el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

La forma de comprar entradas para el AS Roma contra el ŠK Slovan Bratislava depende de si tienes previsto sentarte en la zona local del Stadio Olimpico o junto a la afición visitante:

1. Portal oficial de venta de entradas del AS Roma

Entradas generales: La opción más directa es comprarlas en la tienda oficial de entradas online del AS Roma. Las entradas salen a la venta por fases: los abonados y los socios oficiales del club tienen acceso anticipado antes de que se abra la venta al público general.

2. Entradas asignadas a la afición visitante (ŠK Slovan Bratislava)

Sector visitante: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en el sector asignado ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) deben conseguir sus entradas directamente a través de los canales oficiales del ŠK Slovan Bratislava o de grupos de aficionados autorizados, y no en la web del equipo local.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

Los precios de las entradas para el AS Roma contra el ŠK Slovan Bratislava de la UEFA Champions League en el Stadio Olimpico varían según la categoría y la plataforma de compra:

1. Entradas generales oficiales del AS Roma (precio original)

Al comprar directamente en el portal oficial del AS Roma, los precios suelen ajustarse a las tarifas habituales de la Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (detrás de las porterías): entre 30 y 50 €

Distinti (sectores de las esquinas): entre 50 y 80 €

Tribuna Tevere (grada lateral): entre 80 y 130 €

Tribuna Monte Mario (grada principal): entre 120 y más de 200 €

2. Mercado secundario de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas en los siguientes rangos de precios, según la demanda y la ubicación del asiento:

Precio inicial: Las entradas de reventa para acceder al estadio parten actualmente de unos 100 a 105 € .

Precio medio de reventa: Los asientos de categoría intermedia y de las gradas centrales suelen costar entre 140 y 250 € por entrada.

Roma contra Slovan Bratislava en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Roma y Slovan Bratislava

El Roma ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente empató 2-2 con el Inter de Milán en la Serie A, después de llegar al descanso con una ventaja de 2-0. Antes había ganado 2-0 al Torino a domicilio y empatado 1-1 con el Fenerbahçe en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Roma marcó ocho goles y encajó cinco.

El Slovan Bratislava ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Komarno en la máxima categoría eslovaca, pero en su anterior partido de la Champions League cayó por 6-1 ante el Paris Saint-Germain. Durante esta serie también empató 3-3 con el Žilina en liga y encajó nueve goles en los cinco partidos.

Roma contra Slovan Bratislava: Enfrentamientos directos recientes

Estos dos clubes se han enfrentado dos veces, ambas en la fase de clasificación para la Europa League en agosto de 2011. La eliminatoria estuvo igualada: el Slovan ganó 1-0 el partido de ida en Bratislava y el Roma empató 1-1 en casa en la vuelta. El balance de esos dos encuentros está igualado, con una victoria para cada equipo y un marcador global de 2-1 a favor del Slovan en la eliminatoria.