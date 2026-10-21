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Cómo conseguir entradas para el Roma contra el Slovan Bratislava: precios para la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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La Roma se enfrenta al Slovan Bratislava en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Ambos equipos se enfrentan en el nuevo formato ampliado de la fase liga, en el que sumar tres puntos es crucial para asegurarse una plaza en las eliminatorias. Será su primer enfrentamiento oficial en competición europea desde la eliminatoria de clasificación para la Europa League que disputaron a doble partido en agosto de 2011.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Roma-Slovan Bratislava, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Roma-Slovan Bratislava de la Champions League?

El Roma-Slovan Bratislava se disputará en el Estadio Olímpico de Roma el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma-Slovan Bratislava de la Champions League?

La forma de comprar entradas para el AS Roma-ŠK Slovan Bratislava depende de si quieres sentarte en la zona local del Estadio Olímpico o junto a los aficionados visitantes:

1. Portal oficial de venta de entradas del AS Roma

  • Entradas generales: La opción más directa es comprarlas en la tienda oficial de entradas online del AS Roma. Las entradas salen a la venta por fases: los abonados y los socios oficiales del club tienen acceso anticipado antes de que se abra la venta al público general.

2. Entradas para la afición visitante (ŠK Slovan Bratislava)

  • Sector visitante: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en el sector asignado (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) deben conseguir sus entradas directamente a través de los canales oficiales del ŠK Slovan Bratislava o de grupos de aficionados autorizados, no en la web del club anfitrión.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma-Slovan Bratislava de la Champions League?

Los precios de las entradas para el AS Roma-ŠK Slovan Bratislava de la Champions League en el Estadio Olímpico varían según la categoría y la plataforma de compra:

1. Entradas generales oficiales del AS Roma (precio original)

Al comprarlas directamente en el portal oficial del AS Roma, los precios suelen ajustarse a las tarifas habituales de la Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (detrás de las porterías): 30–50 €
  • Distinti (sectores de las esquinas): 50–80 €
  • Tribuna Tevere (tribuna lateral): 80–130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribuna principal): 120–200 € o más

2. Mercado secundario de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas en los siguientes rangos de precios, según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Precio de partida: Las entradas de reventa más básicas parten actualmente de unos 100 a 105 €.
  • Precio medio de reventa: Las entradas de categoría intermedia y las de las zonas centrales de las tribunas suelen costar entre 140 y 250 € cada una.

Roma-Slovan Bratislava de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Roma y Slovan Bratislava

La Roma ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante el Inter de Milán en la Serie A, después de llegar al descanso con una ventaja de 2-0. Antes, ganó 2-0 al Torino a domicilio y empató 1-1 con el Fenerbahçe en la Champions League. En esos cinco partidos, la Roma marcó ocho goles y encajó cinco.

El Slovan Bratislava ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Komarno en la máxima categoría eslovaca, pero perdió 6-1 contra el Paris Saint-Germain en su anterior encuentro de Champions League. También empató 3-3 con el Žilina en liga durante esta racha y encajó nueve goles en los cinco partidos.

ROM

ROM - Formulario

TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SBR

SBR - Formulario

MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Roma-Slovan Bratislava: últimos enfrentamientos directos

Estos dos clubes se han enfrentado dos veces, ambas en una eliminatoria de clasificación para la Europa League en agosto de 2011. La eliminatoria estuvo igualada: el Slovan ganó 1-0 la ida en Bratislava y la Roma empató 1-1 la vuelta en casa. El balance de esos dos encuentros está igualado, con una victoria para cada equipo, mientras que el marcador global de la eliminatoria fue de 2-1 a favor del Slovan.

Cara a cara

RomaEmpateSlovan
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan badge
Slovan
SBR
1
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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