Cómo conseguir entradas para el Rennes vs Auxerre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Rennes se enfrenta al Auxerre el domingo 11 de octubre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

El Auxerre firmó una de sus actuaciones más contundentes en noviembre de 2024 al derrotar al Rennes por 4-0 en el Stade de l'Abbé-Deschamps. Más tarde, el Rennes respondió también con autoridad al lograr una contundente victoria por 3-0 a domicilio ante el Auxerre en su enfrentamiento de febrero de 2026.

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¿Cuándo es el saque inicial del Rennes vs Auxerre de la Ligue 1?

El Rennes vs Auxerre se disputa en el Roazhon Park de Rennes, el domingo 11 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 11 oct 2026 - 11:15 Roazhon Park

¿Cómo comprar entradas para el Rennes vs Auxerre de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Stade Rennais y el AJ Auxerre en el Roazhon Park, sigue estos pasos habituales:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del club

La principal forma de comprar entradas de admisión general es a través de la web oficial de venta de entradas del Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes del partido. Los socios del Stade Rennais y los abonados suelen recibir acceso prioritario antes de que las entradas se abran al público general.

2. Mercado oficial de reventa de entradas

Si se agotan las localidades de admisión general, el Stade Rennais dispone de un portal oficial de reventa integrado en su web de entradas, lo que permite a los abonados revender sus asientos de forma segura al precio nominal.

3. Aficionados visitantes (seguidores del Auxerre)

Los aficionados visitantes que quieran sentarse en la zona visitante deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del AJ Auxerre o de la asignación del club de viajes para desplazamientos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rennes vs Auxerre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Stade Rennais y el AJ Auxerre en el Roazhon Park varían en función de dónde y cuándo las compres:

1. Taquilla oficial (precio nominal)

Asientos de categoría estándar: Suelen oscilar entre 20 € y 60 € para los partidos estándar de Ligue 1 cuando se compran directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Stade Rennais.

Tribunas premium / centrales: Los asientos ubicados en las tribunas laterales centrales suelen costar entre 70 € y 100 € .

Cupo para aficionados visitantes: Las entradas de la zona visitante para los seguidores del Auxerre suelen estar limitadas por la normativa de la Ligue 1 a alrededor de 10 € a 15 € .

2. Reventa oficial de entradas y mercado secundario

Plataformas secundarias de entradas y reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de salida suelen comenzar en torno a 70 € a 75 € por entrada, con anuncios medios que oscilan entre 100 € y 115 € en función de la demanda, la categoría del asiento y las comisiones de tramitación.

Rennes vs Auxerre de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rennes vs Auxerre

El Rennes llega a este partido con un balance de dos victorias y un empate en sus últimos tres encuentros de Ligue 1, después de haber vencido más recientemente al Angers por 2-1 el 6 de septiembre. Su racha de cinco partidos también incluye un empate 2-2 con el Paris Saint-Germain y una victoria por 3-2 sobre Le Mans, lo que le deja con dos derrotas competitivas, ambas en amistosos de pretemporada ante el Sunderland y el Brentford. En esos cinco partidos, el Rennes ha marcado nueve goles y ha encajado once, aunque su forma en competición liguera ha sido notablemente mejor.

El Auxerre ha perdido sus últimos tres partidos de Ligue 1 sin lograr una victoria en la competición. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Lyon el 4 de septiembre, y anteriormente cayó por 5-2 ante el Lens y por 3-1 frente al Angers. Sus únicos resultados positivos en la muestra de cinco partidos llegaron en pretemporada, con una victoria por 1-0 en el campo del Werder Bremen y un empate 1-1 con el Troyes. En la liga, el Auxerre ha marcado tres goles y ha encajado once.

Rennes vs Auxerre: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Rennes ganó 3-0 a domicilio al Auxerre en la Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Rennes suma dos victorias por una del Auxerre, además de dos empates. El anterior duelo en el Roazhon Park, en octubre de 2025, terminó 2-2, mientras que la única victoria del Auxerre en esta secuencia fue un triunfo en casa por 4-0 en noviembre de 2024.