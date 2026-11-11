Cómo conseguir entradas para el Rennes-Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

El Rennes recibe al Brest el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 4 de abril de 2026, el Rennes logró una trabajada victoria a domicilio por 4-3 ante el Brest en un partido repleto de acción. Antes de ese encuentro, el Rennes también se había impuesto por 3-1 en casa, en el Roazhon Park, en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rennes-Brest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rennes-Brest de la Ligue 1?

El Rennes-Brest se juega el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

Ligue 1 - Jornada 13 6 dic 2026 - 11:15 Roazhon Park

¿Cómo comprar entradas para el Rennes-Brest de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Rennes-Brest de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través del portal oficial del Rennes, que ofrece localidades en las categorías habituales a precios oficiales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rennes-Brest de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Rennes-Brest de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Localidades habituales en la grada superior o detrás de las porterías: Suelen costar a partir de unos 20 a 25 € .

Suelen costar a partir de unos . Localidades habituales en los laterales: Por lo general, cuestan entre 45 y 65 € .

Por lo general, cuestan entre . Grada central o categoría 1: Cuestan a partir de unos 70 a 95 € .

Cuestan a partir de unos . Paquetes de hospitalidad y VIP: Van desde 200 hasta más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas con precios determinados por la demanda del mercado:

Categoría 2 o sectores superiores: Cuestan a partir de unos 80 a 95 € en la grada superior o en sectores menos céntricos.

Cuestan a partir de unos en la grada superior o en sectores menos céntricos. Localidades de categoría 1: Suelen costar entre 110 y 140 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y premium: Cuestan a partir de unos 160 a más de 200 €.

Rennes-Brest de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rennes y el Brest

El Rennes ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Niza en la Ligue 1 el 30 de octubre, aunque cinco días antes había vencido por 3-0 al Estrasburgo en liga. Entre esos resultados figura un empate 2-2 con la Juventus en la Europa League. En esos cinco partidos, el Rennes marcó 16 goles y encajó 14, unas cifras que reflejan su capacidad ofensiva, pero también su fragilidad defensiva.

El Brest ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-0 ante el Lorient en la Ligue 1 el 2 de noviembre. También venció por 5-1 al Angers en liga en octubre. Una derrota por 1-2 ante el Niza y dos empates, uno en un amistoso contra el Monza y otro ante el Lille, completan la serie. El Brest marcó 11 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Rennes-Brest: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de abril de 2026, cuando el Rennes ganó por 4-3 en el campo del Brest en la Ligue 1. Antes, el Rennes se había impuesto por 3-1 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Rennes suma tres victorias por dos del Brest, y ambos equipos han marcado 19 goles entre los dos en esos partidos.