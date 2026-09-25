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Cómo conseguir entradas para el Real Sociedad vs Deportivo de A Coruña: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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La Real Sociedad se enfrenta al Deportivo de La Coruña en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

La Real Sociedad se enfrenta al Deportivo de A Coruna el domingo 11 de octubre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

La Real Sociedad y el Deportivo de A Coruña comparten una larga historia en LaLiga marcada por enfrentamientos competidos, con una media de 2,8 goles por partido en sus encuentros oficiales. En su último cara a cara en la máxima categoría, en febrero de 2018, la Real Sociedad logró una contundente victoria por 5-0 en casa ante el Deportivo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

El Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna comienza el domingo 11 de octubre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

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Primera División - Jornada 8
Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Deportivo de A Coruña en el Reale Arena, sigue estos pasos:

  1. Página web oficial del club: La forma más fiable de comprar entradas es directamente a través de la página web oficial de la Real Sociedad. Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general unas semanas antes del partido, después de que los socios del club y los abonados tengan acceso prioritario.
  2. Taquilla oficial del estadio: Puedes comprar entradas en persona en la taquilla del Reale Arena, en San Sebastián, en los días previos al partido o el día del encuentro, sujetas a disponibilidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Deportivo de A Coruña en el Reale Arena dependen de la categoría del asiento y del canal de compra:

Entradas oficiales directas (Real Sociedad)

  • Entrada general estándar: Suele oscilar entre 25 € y 90 €.
    • Detrás de las porterías (Fondo Norte & Fondo Sur): 20 € - 50 €
    • Tribunas laterales (Tribuna Este): 40 € - 75 €
    • Tribuna principal (Tribuna Principal): 60 € - 90 €
  • Paquetes VIP y hospitality: Oscilan entre 120 € y 400 €+ (incluyen catering, acceso a sala y asientos premium).

Plataformas secundarias de entradas

En plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios fluctúan en función de la demanda:

  • Precios de salida: Generalmente arrancan en torno a 50 € y 80 € para asientos de categoría básica.
  • Precios medios: Los asientos revendidos de categoría 1 o premium en lateral suelen costar entre 95 € y 250 €+, dependiendo de la ubicación del asiento y de la demanda del mercado.

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna

La Real Sociedad ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Elche a domicilio en LaLiga el 7 de septiembre, y también venció al Espanyol por 2-1 anteriormente en la campaña. Sus dos derrotas llegaron ante el Real Madrid, por 4-1, y el Real Betis, por 1-0. El equipo de Matarazzo ha marcado seis goles y ha encajado cinco en esa racha.

El Deportivo de A Coruna ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Villarreal en LaLiga el 5 de septiembre, después de un triunfo por 3-1 sobre el Valencia el 30 de agosto. Empató 1-1 en cada uno de sus dos primeros partidos de liga, ante el Malaga y el Elche. Su única derrota fue una caída por 1-0 ante el Real Madrid en un amistoso de pretemporada. El Deportivo ha marcado ocho goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

RSO

RSO - Formulario

CEL
D0-0
ELC
W2-3
ATM
L0-3
BOU
L1-2
VAL
W2-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

VAL
W3-1
VIL
W2-3
GET
D1-1
SEV
L0-1
BET
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento competitivo más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 2 de febrero de 2018, cuando la Real Sociedad derrotó al Deportivo por 5-0 en casa. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, la Real Sociedad suma tres victorias por una del Deportivo, además de un empate. La Real Sociedad ha marcado 11 goles en esos cinco encuentros, mientras que el Deportivo ha anotado 9.

Cara a cara

Real SociedadEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
5
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
5
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
12Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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