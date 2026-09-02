Cómo conseguir entradas para el Real Sociedad vs Atlético de Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

La Real Sociedad se enfrenta al Atlético de Madrid el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

Ambos equipos mantuvieron una intensa rivalidad en la temporada 2025-26, con un choque especialmente destacado en la Copa del Rey, donde la Real Sociedad se impuso al Atlético por 4-3 en la tanda de penaltis tras un vibrante empate 2-2. Con talento de primer nivel en ambos lados, este duelo supone una prueba vital para las ambiciones de ambos equipos al inicio de curso en la máxima categoría del fútbol español.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Sociedad vs Atlético de Madrid de LaLiga?

El Real Sociedad vs Atlético de Madrid se disputa en el Reale Arena de San Sebastián. Los detalles de la hora de inicio figuran arriba.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 15:00 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Para comprar entradas para el Getafe CF vs Deportivo de La Coruña en el Estadio Coliseum de Getafe, sigue estos pasos:

Canal oficial directo

Visita el portal oficial de entradas del Getafe CF: entra en la sección oficial de venta de entradas de la web del Getafe ( entradas.getafecf.com ). Como el Getafe es el equipo local, toda la venta de entradas al público general se gestiona directamente a través de su plataforma.

Aficionados visitantes (apoyo al Deportivo de La Coruña)

Si deseas sentarte en la zona visitante con aficionados del Deportivo, las compras suelen gestionarse directamente a través de los canales oficiales del RC Deportivo para socios registrados (socios) o peñas (peñas).

Plataformas secundarias de entradas

Si las entradas oficiales se agotan o compras a última hora, agregadores de entradas de reventa como LiveFootballTickets ofrecen entradas de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Las entradas para el Getafe CF vs Deportivo de La Coruña en LaLiga suelen oscilar entre 25 £ y 75 £ (30 € a 90 €) para localidades estándar de admisión general adquiridas directamente a través de los canales oficiales del club.

Canal oficial directo Las entradas oficiales para el Getafe vs Deportivo de La Coruña suelen costar entre 25 £ y 75 £ (30 € a 90 €) según la categoría de la zona, partiendo de 25 £ para asientos en los fondos y subiendo hasta 75 £ para localidades centrales en tribuna principal.

Plataformas secundarias En plataformas secundarias de entradas como LiveFootballTickets, los precios de reventa fluctúan según la demanda de los aficionados y la disponibilidad de asientos, y a menudo empiezan en torno a 45 £ a 60 £ para opciones básicas y suben notablemente para las ubicaciones prémium.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Sociedad vs Atlético de Madrid

La Real Sociedad ha perdido sus cinco partidos más recientes. Su última actuación fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga el 21 de agosto, y antes de eso perdió por 3-1 contra el Chelsea y por 2-1 ante el FC Koeln en amistosos de pretemporada. Otras dos derrotas ante el FC Koeln (2-0) y el Toulouse (2-1) completan una racha de cinco derrotas seguidas. La Real ha marcado tres goles y ha encajado diez en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid dejaron un empate, dos victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Villarreal en LaLiga el 23 de agosto. Antes de eso, venció al Malaga por 2-0 en su estreno liguero y superó al Marseille por 2-1 en un amistoso de pretemporada. Las derrotas ante el Manchester City (3-1) y el Manchester United (2-1) en pretemporada dejaron al descubierto vulnerabilidades defensivas. El Atlético marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos llegó en la Copa del Rey el 18 de abril de 2026, cuando la eliminatoria en el Metropolitano terminó 2-2. Antes de eso, el Atlético venció a la Real por 3-2 en casa en LaLiga el 7 de marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el Atlético de Madrid ha ganado dos veces, con dos empates y una victoria de la Real Sociedad. El choque de LaLiga de enero de 2026 en el Reale Arena terminó 1-1, mientras que el triunfo del Atlético por 4-0 en casa en mayo de 2025 sigue siendo el resultado más contundente de esta reciente serie.

Clasificación del Real Sociedad vs Atlético de Madrid

En la clasificación inicial de LaLiga 2026/27, el Atlético de Madrid es tercero, mientras que la Real Sociedad ocupa la 17.ª posición.