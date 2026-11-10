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Cómo conseguir entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés el domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026 en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró una trabajada victoria por 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. El Alavés sí consiguió poner en apuros al Madrid por momentos durante las temporadas 2024–25 y 2025–26, aunque los precedentes favorecen claramente al club de la capital.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

El Real Madrid contra el Deportivo Alavés se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid el domingo 29 de noviembre de 2026.

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Primera División - Jornada 14
Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable para comprar entradas oficiales a medida que se ponen a la venta para el público general, los socios (socios) y los titulares del carné Madridista.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas generales / categorías estándar: Suelen costar entre 35 y 60 €.
  • Asientos prémium y categorías intermedias: Generalmente cuestan entre 80 y 150 €.
  • Paquetes VIP: Cuestan desde aproximadamente 275 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Reventa de entradas estándar y de la grada superior: Los precios empiezan entre 120 y 150 €.
  • Reventa de asientos laterales y centrales: Los precios suelen oscilar entre 160 y más de 250 €.
  • Reventa de entradas VIP y de empresa: Los precios oscilan entre 350 € y más de 1.000 €.

Real Madrid contra Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid y el Deportivo Alavés

El Real Madrid afronta este partido tras ganar sus últimos cinco encuentros entre LaLiga y la Champions League. En el más reciente venció al Barcelona por 2-1 en LaLiga y, durante esa racha, también derrotó al RB Leipzig por 4-1 en Europa. En esos cinco partidos, el Real Madrid marcó 14 goles y encajó solo tres, con cuatro encuentros consecutivos sin recibir goles.

Al Alavés le ha faltado regularidad: suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Málaga y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa. El equipo visitante marcó tres goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

RMA

RMA - Formulario

RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
AEK
W2-3
VAL
W0-3
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALA

ALA - Formulario

ATM
L1-2
CEL
L2-1
MAL
D1-1
BAR
L6-1
SEV
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Real Madrid contra Deportivo Alavés: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabéu en abril de 2026. En sus últimos cinco duelos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado cuatro y el Alavés, uno. La única victoria del equipo visitante llegó en diciembre de 2025, cuando venció al Madrid por 1-2 a domicilio. El Real Madrid ha marcado 13 goles en esos cinco enfrentamientos, frente a los cinco del Alavés.

Cara a cara

Real MadridEmpateAlavés
5
0
0
Primera División
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Real Madrid
RMA
2
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Alavés
ALA
1
F
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Alavés
ALA
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RMA
2
F
Primera División
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Alavés
ALA
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Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
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Real Madrid
RMA
3
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Alavés
ALA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
13Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

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