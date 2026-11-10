El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés el domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026 en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró una trabajada victoria por 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. El Alavés sí consiguió poner en apuros al Madrid por momentos durante las temporadas 2024–25 y 2025–26, aunque los precedentes favorecen claramente al club de la capital.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

El Real Madrid contra el Deportivo Alavés se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable para comprar entradas oficiales a medida que se ponen a la venta para el público general, los socios (socios) y los titulares del carné Madridista.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales / categorías estándar: Suelen costar entre 35 y 60 € .

Suelen costar entre . Asientos prémium y categorías intermedias: Generalmente cuestan entre 80 y 150 € .

Generalmente cuestan entre . Paquetes VIP: Cuestan desde aproximadamente 275 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas estándar y de la grada superior: Los precios empiezan entre 120 y 150 € .

Los precios empiezan entre . Reventa de asientos laterales y centrales: Los precios suelen oscilar entre 160 y más de 250 € .

Los precios suelen oscilar entre . Reventa de entradas VIP y de empresa: Los precios oscilan entre 350 € y más de 1.000 €.

Real Madrid contra Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid y el Deportivo Alavés

El Real Madrid afronta este partido tras ganar sus últimos cinco encuentros entre LaLiga y la Champions League. En el más reciente venció al Barcelona por 2-1 en LaLiga y, durante esa racha, también derrotó al RB Leipzig por 4-1 en Europa. En esos cinco partidos, el Real Madrid marcó 14 goles y encajó solo tres, con cuatro encuentros consecutivos sin recibir goles.

Al Alavés le ha faltado regularidad: suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Málaga y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa. El equipo visitante marcó tres goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Real Madrid contra Deportivo Alavés: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabéu en abril de 2026. En sus últimos cinco duelos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado cuatro y el Alavés, uno. La única victoria del equipo visitante llegó en diciembre de 2025, cuando venció al Madrid por 1-2 a domicilio. El Real Madrid ha marcado 13 goles en esos cinco enfrentamientos, frente a los cinco del Alavés.