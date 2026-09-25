El Real Betis se enfrenta a Osasuna el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

A Osasuna le ha resultado especialmente difícil sumar puntos en los últimos años, ya que no ha conseguido derrotar al Real Betis en sus últimos seis enfrentamientos consecutivos de LaLiga. En su duelo liguero más reciente, el 12 de abril de 2026, ambos equipos firmaron un tenso empate 1-1 en el Estadio El Sadar.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Osasuna de LaLiga?

El Real Betis vs Osasuna comienza en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el domingo 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Osasuna de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Osasuna, puedes seguir estos pasos:

1. Portal oficial del club

Las entradas para el público general suelen salir a la venta entre 1 y 3 semanas antes del día del partido. Los socios del Real Betis tienen acceso prioritario antes de que las entradas restantes se pongan a disposición del público general.

2. Taquilla el día del partido

Puedes comprar entradas directamente en la taquilla del estadio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde el Real Betis juega temporalmente durante la remodelación del Benito Villamarín.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta los términos y condiciones de la plataforma en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Osasuna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Osasuna en LaLiga varían según la categoría y la plataforma de compra:

1. Taquilla y portal oficial del club (valor nominal)

Entrada general: Las entradas estándar a valor nominal vendidas directamente por el Real Betis suelen partir de 30 € a 45 € para asientos detrás de las porterías (Gol Norte y Gol Sur).

Gradas laterales (Lateral / Preferencia): Las localidades con vista lateral al terreno de juego suelen costar entre 50 € y 90 €+ , dependiendo del anillo y de la cercanía al campo.

2. Plataformas secundarias de entradas

En plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios fluctúan según la demanda.

Precio inicial: Los anuncios de reventa en plataformas secundarias parten actualmente de alrededor de 33,90 € a 49,00 € para las localidades más básicas.

Categorías superiores: Las opciones de asientos en el centro del campo o premium en plataformas secundarias pueden alcanzar 115 € – 130 €+ dependiendo de la demanda y del recargo del vendedor.

Real Betis vs Osasuna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y Osasuna

El Real Betis ha ganado cuatro y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Lille en la Champions League el 8 de septiembre, precedida de un triunfo por 1-0 sobre el Real Madrid en LaLiga. La única mancha en esta racha fue una derrota en casa por 5-2 ante el Levante a finales de agosto. El Betis ha marcado siete goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, aunque tres de esos tantos recibidos llegaron solo en la derrota ante el Levante.

Osasuna ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-2 ante el Deportivo Alaves el 6 de septiembre. Antes de eso, venció 1-0 al Getafe y ganó 2-1 en casa del Celta de Vigo, después de haber empatado 0-0 con el Levante. En esta serie de cinco encuentros también figura una derrota de pretemporada ante el Al-Ain. Osasuna marcó cuatro goles y encajó ocho durante ese periodo.

Real Betis vs Osasuna: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 12 de abril de 2026, cuando Osasuna y el Real Betis empataron 1-1 en El Sadar. Antes de eso, el Betis ganó 2-0 en casa ante Osasuna en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Betis presenta el mejor balance con dos victorias, dos empates y una derrota, con siete goles a favor y cinco en contra.