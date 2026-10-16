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Cómo conseguir entradas para el Real Betis-Málaga: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

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El Real Betis se enfrenta al Málaga en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Real Betis recibe al Málaga el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

En el historial de enfrentamientos oficiales de liga entre ambos equipos, el Real Betis lleva ventaja en número de victorias sobre el Málaga. Su duelo más reciente fue un amistoso disputado en agosto de 2025, en el que el Málaga venció al Betis por 3-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis contra el Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Betis contra el Málaga de LaLiga?

El Real Betis contra el Málaga se disputa en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, el domingo 1 de noviembre de 2026.

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Primera División - Jornada 11
Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis contra el Málaga de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Real Betis y el Málaga en el Estadio de La Cartuja:

1. Canales oficiales del club

  • Canales oficiales del Real Betis: Puedes comprar entradas individuales estándar directamente en la web oficial del Real Betis. Es la forma más directa de conseguirlas a su precio oficial cuando se abre la venta al público general.
  • Taquillas el día del partido: Según la disponibilidad a medida que se acerque el encuentro, en ocasiones pueden comprarse las entradas restantes en las taquillas del estadio antes del inicio, aunque esperar hasta entonces para un partido de liga supone un mayor riesgo de que se agoten.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis contra el Málaga de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Real Betis y el Málaga, desglosados entre las opciones oficiales del club y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas generales estándar: Suelen costar entre 20 € y 90 € para partidos habituales de LaLiga, según la grada y la ubicación en el Estadio de La Cartuja.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Los asientos prémium oficiales y las opciones de hospitalidad disponibles en el portal del club suelen partir de entre 200 € y más de 350 € por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que varían según la demanda:

  • Asientos en la grada superior o detrás de la portería: Parten de entre 29 € y 35 €.
  • Asientos en las bandas o en zonas prémium junto al campo: Suelen costar entre 90 € y más de 180 €, según la demanda y la ubicación exacta del sector.
  • Precio medio de mercado: Las entradas anunciadas para este partido cuestan de media entre 185 € y 190 €, aproximadamente, según la disponibilidad general a medida que se acerca el encuentro.

Real Betis contra Málaga en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y el Málaga

El Real Betis llega en un excelente momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga, después de dos triunfos consecutivos frente al Getafe y el Villarreal. El resultado más destacado de esa racha fue una victoria por 3-2 contra el Lille en la Champions League, y también figura en ella un triunfo por 1-0 en casa ante el Real Madrid. El Betis marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco partidos.

La trayectoria reciente del Málaga es muy distinta. Ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos, sin ninguna victoria, con dos empates y tres derrotas. Su derrota más abultada fue el 4-0 ante el Real Madrid, mientras que el 1-3 frente al Villarreal puso de relieve sus dificultades fuera de casa. Su resultado más reciente fue un empate sin goles contra el Levante. En esos cinco encuentros, el Málaga marcó tres goles y encajó nueve.

BET

BET - Formulario

VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
POR
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MAL

MAL - Formulario

LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
L1-3
GET
L1-0
ESP
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Betis contra Málaga: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, en el que el Málaga venció al Real Betis por 3-1. Antes de ese partido, sus duelos se habían limitado a LaLiga, con tres victorias del Betis en los cuatro encuentros ligueros recogidos en los datos. En el conjunto de los cinco enfrentamientos registrados, el Betis presenta un mejor balance general, mientras que la única victoria del Málaga llegó en aquel último amistoso.

Cara a cara

Real BetisEmpateMálaga
4
0
1
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
3
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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