El Real Betis llega al partido tras una gran victoria por 3-2 ante el Lille en la primera jornada. El FC Porto busca recuperarse después de caer por 2-0 frente al Manchester City en su estreno.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis contra el FC Porto, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Betis contra el FC Porto de la Champions League?

El Real Betis contra el FC Porto se disputa en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis contra el FC Porto de la Champions League?

Para conseguir entradas para el partido de Champions League entre el Real Betis y el FC Porto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, tienes varias opciones según la prioridad de compra y la disponibilidad de asientos:

Portal oficial de venta de entradas del Real Betis: La principal opción, y la más segura, para comprar entradas de las zonas locales es hacerlo directamente a través de la tienda oficial de entradas en línea del Real Betis. Los socios del club ( socios ) tienen prioridad de compra, pero las entradas ordinarias que queden disponibles se ponen a la venta para el público general aproximadamente entre una y tres semanas antes del partido.

Taquillas del estadio ( taquilla ): Puedes comprar entradas físicas directamente en las taquillas del estadio de Sevilla. Normalmente abren de lunes a viernes en horario comercial y también el día del partido hasta el inicio, si quedan localidades.

Sector visitante (aficionados del FC Porto): Si quieres sentarte en la zona reservada a la afición visitante, el FC Porto distribuye las entradas directamente entre sus socios y abonados a través de su portal oficial.

Plataformas de reventa y colaboradores autorizados: Si las entradas oficiales para el público general se agotan rápidamente, plataformas como StubHub ofrecen entradas de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis contra el FC Porto de la Champions League?

Los precios de las entradas oficiales y de las plataformas de reventa para el partido de Champions League entre el Real Betis y el FC Porto varían considerablemente según la zona del estadio y la fase de venta:

Precio oficial de las entradas ordinarias para el público general: Entre 50 y 120 € por los asientos básicos de las zonas superiores de los fondos (Gol Norte y Gol Sur) o de Preferencia Alta, cuando se ponen a la venta para el público general.

Precio oficial de las entradas prémium y de las zonas laterales: Entre 120 y 220 € por los asientos centrales de las bandas en Fondo o Preferencia Baja.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Entre 350 y más de 650 € por asientos prémium con acceso a las salas del estadio y comida y bebida incluidas.

Mercado de reventa

Para quienes busquen entradas en plataformas de reventa como StubHub, los precios dependen de la zona del estadio y de la demanda a medida que se acerca el partido.

Precios iniciales de reventa: Entre 115 y 130 € por las entradas más económicas de reventa en las zonas de los fondos.

Precios medios de reventa: Entre 200 y 350 € por los asientos ordinarios de las bandas o de la zona intermedia a medida que se acerca el partido.

Real Betis contra FC Porto en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y el FC Porto

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 en casa del Villarreal en LaLiga. En esa misma racha también venció al Real Madrid por 1-0 y al Lille por 3-2 en la Champions League. Su única derrota fue ante el Levante, por 5-2. El Betis marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El FC Porto ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Casa Pia AC en la Liga Portugal. También venció al Academico Viseu por 3-0 y al Arouca por 2-0 en competiciones nacionales. Su única derrota en esa racha fue el 2-0 ante el Manchester City en la Champions League. El Porto marcó diez goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Real Betis contra FC Porto: Antecedentes recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambos equipos en los datos disponibles es un empate 1-1 en un amistoso de clubes disputado el 19 de julio de 2019, con el FC Porto como local ante el Real Betis. No constan más enfrentamientos oficiales entre ellos en los datos disponibles.