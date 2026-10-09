Cómo conseguir entradas para el RB Leipzig vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El RB Leipzig recibe al Elversberg el sábado 24 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Antes de este duelo de la máxima categoría, ambos clubes solo se habían enfrentado dos veces, repartiéndose las victorias en la temporada 2013/14 de la 3. Liga. El RB Leipzig llega a este partido como claro favorito para sumar los tres puntos en casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig vs Elversberg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del RB Leipzig vs Elversberg de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig vs Elversberg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el RB Leipzig vs. SV Elversberg en el Red Bull Arena el sábado 24 de octubre de 2026, tienes unas cuantas opciones principales:

1. Tienda oficial principal de entradas

Portal oficial de entradas del RB Leipzig: A diferencia de muchos otros grandes clubes alemanes, el RB Leipzig no exige una membresía de pago para la mayoría de los partidos con venta general. Simplemente necesitas registrar una cuenta gratuita de RBLogin en su sitio para comprar entradas.

Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas habituales de venta general, los abonados ponen a disposición los asientos que no pueden utilizar a través del intercambio oficial secundario de entradas en la plataforma de ticketing del RB Leipzig.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig vs Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el RB Leipzig vs. SV Elversberg en el Red Bull Arena el sábado 24 de octubre de 2026 varían en función de la categoría, la ubicación y el método de compra:

1. Precios oficiales principales del club (valor nominal)

Al comprar directamente a través de la Tienda de Entradas del RB Leipzig oficial, las entradas para los partidos estándar de la Bundesliga suelen encuadrarse en las siguientes categorías:

Localidades de pie / sector de aficionados locales (sector B): 15 € - 25 €

Categorías 3 y 4 (anillos superiores y detrás de las porterías): 25 € - 45 €

Categorías 1 y 2 (laterales / tribuna principal y opuesta): 45 € - 85 €

Suites VIP y hospitality: 200 € - 450 €+ (incluye acceso al lounge, asientos prémium y catering)

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta principal del club, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Asientos estándar: Los precios suelen oscilar entre 80 € y 150 € en función de la oferta y la demanda.

Paquetes prémium y hospitality: Desde 180 € hasta 300 €+ .

RB Leipzig vs Elversberg, Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig vs Elversberg

El RB Leipzig afronta este partido con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con nueve goles marcados y siete encajados. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 0-2 en la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen, mientras que su mejor resultado en esta racha fue una contundente victoria en casa por 5-0 sobre el Hamburger SV. El Leipzig también ha sufrido una derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League y un tropiezo por 3-1 en el campo del Werder Bremen en ese periodo.

Elversberg llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. Después de empatar 0-0 en el campo del Schalke en su encuentro más reciente, anteriormente había ganado 4-3 fuera de casa al Borussia Mönchengladbach, vencido 3-2 en casa al Bayer Leverkusen y superado 3-1 al MSV Duisburg en la DFB-Pokal. Su única derrota en esta racha fue una ajustada caída por 2-1 ante el Bayern de Múnich.

RB Leipzig vs Elversberg: enfrentamientos recientes

El historial entre estos dos clubes es limitado. El enfrentamiento más reciente registrado fue en septiembre de 2013, cuando Elversberg derrotó por 1-0 al RB Leipzig en la 3. Liga. El Leipzig ganó el otro partido documentado por 2-0 en marzo de 2014, también en la tercera categoría. Ambos clubes se miden ahora en la Bundesliga por primera vez, con un balance histórico de una victoria para cada uno en aquellos duelos de categorías inferiores.