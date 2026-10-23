Los dos clubes mantienen una rivalidad europea forjada principalmente en la Champions League, con enfrentamientos anteriores en eliminatorias y en la fase de grupos, como los de la temporada 2023–24.

El Manchester City afronta la campaña europea como uno de los aspirantes al título, mientras que el RB Leipzig tratará de aprovechar el factor campo en el Red Bull Arena para sumar puntos importantes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig contra el Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el RB Leipzig contra el Manchester City de Champions League?

El RB Leipzig contra el Manchester City se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig contra el Manchester City de Champions League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el Manchester City en el Red Bull Arena, tienes varias opciones principales:

Canales oficiales del club (RB Leipzig): Como equipo local, el RB Leipzig gestiona directamente la venta general de entradas a través de su web oficial. Los socios y abonados suelen tener prioridad durante los periodos de preventa, antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

Canales oficiales del club (Manchester City): Para los aficionados visitantes que viajen desde Inglaterra, el Manchester City distribuye entradas a través de su portal oficial de venta, según los criterios de su programa para partidos de copa y su sistema de puntos de fidelidad.

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig contra el Manchester City de Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el Manchester City, divididos entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades de pie / sector de aficionados: De 15 a 25 € para los aficionados situados en los sectores locales detrás de la portería.

Categorías 3 y 4 (gradas superiores y fondos): De 25 a 45 € para asientos estándar en las gradas superiores y los fondos.

Categorías 1 y 2 (zonas inferiores y medias de los laterales): De 50 a 85 € para asientos con buenas vistas desde los laterales.

Paquetes VIP y de hospitalidad: De 150 a más de 690 €, según el acceso a salas, las vistas (como Stadionblick o Logenblick) y los servicios de restauración incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar y para aficionados: De 55 a 140 € para entradas básicas o localidades en las gradas superiores.

Asientos preferentes en los laterales y las gradas inferiores: De 150 a 350 € para asientos laterales con buena visibilidad en sectores como A Seite o C Seite.

Reventa de entradas muy demandadas o VIP:De 400 a más de 950 € para entradas escasas en filas bajas o localidades de hospitalidad muy solicitadas.

RB Leipzig contra Manchester City de Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Manchester City

El RB Leipzig ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 11 goles a favor y 10 en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En esa racha también logró una contundente victoria por 5-0 sobre el Hamburger SV, pero las derrotas consecutivas ante el Werder Bremen y el Como en la Champions League reflejan los problemas de regularidad del equipo.

El Manchester City ha ganado sus cinco últimos partidos, con 13 goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-3 sobre el Sunderland en la Premier League. Durante este periodo también goleó 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup y venció 2-0 al Porto en la Champions League, además de imponerse 1-0 al Coventry City y ganar el derbi contra el Manchester United.

RB Leipzig contra Manchester City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando el Manchester City ganó 3-2 en casa en la fase de grupos de la Champions League. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, todos disputados en la Champions League, el City ha ganado cuatro y el Leipzig, uno. El resultado más abultado de esa serie fue una victoria del City por 7-0 en el Etihad en marzo de 2023.