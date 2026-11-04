El RB Leipzig recibe al Lens el martes 24 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

El RB Leipzig y el RC Lens nunca se han enfrentado en un partido oficial antes de este encuentro de la Champions League. Su único duelo anterior fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, que terminó con victoria por 2-1 del equipo francés.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig contra el Lens, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el RB Leipzig contra el Lens de la Champions League?

El RB Leipzig contra el Lens se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig contra el Lens de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el partido de Champions League entre el RB Leipzig y el Lens:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales de venta del RB Leipzig para la afición local o del RC Lens para las zonas visitantes, según la disponibilidad y tu condición de socio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig contra el Lens de la Champions League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el RB Leipzig y el Lens:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría estándar / entrada general: Desde unos 40 € hasta 60 € para localidades estándar en la grada superior y en las esquinas, según la condición de socio y la ubicación exacta del sector.

Desde unos para localidades estándar en la grada superior y en las esquinas, según la condición de socio y la ubicación exacta del sector. Localidades preferentes: Desde aproximadamente 65 € .

Desde aproximadamente . Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde unos 511,70 €, con acceso a la sala VIP y servicios adicionales el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / localidades económicas: Suelen costar entre 45 € y 100 € , por lo que son una opción habitual si se agotan los cupos de venta inicial de los clubes.

Suelen costar entre , por lo que son una opción habitual si se agotan los cupos de venta inicial de los clubes. Localidades estándar en los laterales: Suelen costar entre 90 € y 220 € .

Suelen costar entre . Grada inferior / localidades centrales: Cuestan entre 150 € y más de 320 €, según la disponibilidad y el tamaño del grupo.

RB Leipzig contra Lens en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Lens

El RB Leipzig ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un resultado adicional en los datos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la Champions League. Durante esta racha logró una victoria por 6-0 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, pero las derrotas ante el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen y el Real Madrid reflejan que ha encajado muchos goles. El Leipzig ha marcado ocho tantos y ha recibido 14 en esos cinco partidos.

El Lens ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League, después de ganar por 1-3 al Troyes a domicilio en la Ligue 1. También venció por 2-1 al Lyon en liga durante este periodo, pero las derrotas ante el Sporting CP y el Mónaco ponen de manifiesto su irregularidad. El Lens ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

RB Leipzig contra Lens: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, en el que el Lens ganó por 2-1. Ese partido es el único duelo registrado entre los dos equipos, por lo que este encuentro de Champions League será su primer enfrentamiento oficial a este nivel.