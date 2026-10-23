Cómo conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Celta de Vigo: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

En su último enfrentamiento liguero, disputado en enero de 2026, el Celta de Vigo logró una cómoda victoria por 3-0 en Balaídos. Antes de esa derrota, el Rayo había firmado buenos resultados en este duelo, incluida una victoria por 2-1 en casa ante el Celta en enero de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo de LaLiga?

El Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo se disputa en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo de LaLiga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo en el Estadio de Vallecas, en Madrid, puedes recurrir a varias opciones de venta oficial y reventa:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del club: La forma más directa y segura es comprarlas a través del portal oficial del Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Las entradas de venta general suelen estar disponibles unas semanas o unos días antes del partido, aunque la disponibilidad puede ser muy limitada debido al reducido aforo del estadio.

Taquillas el día del partido: Si quedan localidades disponibles, a veces se pueden comprar entradas físicas directamente en las taquillas del Estadio de Vallecas antes del inicio del encuentro, aunque confiar en esta opción para partidos de LaLiga conlleva un alto riesgo de que se agoten.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo varían según se compren directamente a través de los canales oficiales del club o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / localidades estándar: Suelen costar aproximadamente entre 30 € y 90 € , según la grada y la zona elegidas dentro del Campo de Fútbol de Vallecas.

Gradas laterales / zonas inferiores de categoría superior: Pueden costar entre 90 € y más de 150 € para las localidades centrales con mejores vistas, aunque la disponibilidad en la venta general oficial es muy limitada debido al reducido aforo del estadio y al elevado número de abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / grada superior: Parten de unos 40 € a 50 € para localidades con visibilidad reducida o situadas en la grada superior.

Precio intermedio / localidades laterales: Suelen anunciarse por entre 80 € y 150 € , con variaciones según la demanda y el estado de forma general de los equipos.

Reventa de entradas prémium / paquetes VIP: Las localidades mejor situadas o más demandadas pueden costar desde 200 € hasta más de 400 € , según el vendedor y la disponibilidad de asientos.

Rayo Vallecano contra Celta de Vigo en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano y el Celta de Vigo

El Rayo Vallecano ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. En el más reciente empató 1-1 contra Osasuna el 19 de septiembre, después de vencer 2-1 al Espanyol. En esa racha, el Rayo también ganó 3-2 al Racing Santander, aunque perdió 4-1 ante el Real Madrid y 5-2 frente al Barcelona. Marcó 11 goles y encajó 13 en esos cinco encuentros.

El Celta de Vigo ha cosechado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente de LaLiga goleó 5-0 al Racing Santander el 19 de septiembre, tras empatar 1-1 con el Málaga y 1-1 con el Getafe en liga. Durante ese periodo, el Celta también empató 0-0 con la Real Sociedad y perdió 1-0 ante el Omonia Nicosia en la Europa League. Marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Rayo Vallecano contra Celta de Vigo: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en enero de 2026, cuando el Celta de Vigo ganó 3-0 en casa en LaLiga. Sus últimos cinco duelos en la competición han estado muy igualados: el Celta ha ganado dos, el Rayo otros dos y uno ha terminado en empate. Los partidos en Vallecas también han sido disputados: el Rayo ganó 2-1 en casa en enero de 2025 y ambos equipos empataron allí 1-1 en septiembre de 2025.