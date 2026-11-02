El Racing Santander recibe a la Real Sociedad el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sardinero de Santander.

Los últimos enfrentamientos oficiales entre ambos equipos se disputaron en la Copa y en Liga. Además, empataron 1-1 en un disputado amistoso de pretemporada. El historial de sus últimos duelos oficiales favorece ligeramente a la Real Sociedad, que ha logrado cuatro victorias frente a las dos del Racing.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Racing Santander-Real Sociedad, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga?

El Racing Santander-Real Sociedad se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sardinero de Santander.

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Cómpralas directamente en las webs oficiales del Racing Santander, para las zonas locales del estadio El Sardinero, o de la Real Sociedad, para las entradas destinadas a la afición visitante, sujetas a disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades de entrada general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 30 € y 60 € , según la grada y la zona concretas del estadio El Sardinero.

Suelen costar entre , según la grada y la zona concretas del estadio El Sardinero. Asientos prémium / VIP: Su precio suele partir de 90 € y llegar a 150 € o más en las zonas de hospitalidad especializadas y las áreas centrales de la tribuna principal.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa estándar / grada superior: Precios a partir de unos 90 € a 95 € para asientos con mayor demanda o vistas básicas.

Precios a partir de unos para asientos con mayor demanda o vistas básicas. Reventa prémium / asientos en las bandas: Precios medios de entre 500 € y 650 €, según la ubicación exacta del asiento, la disponibilidad y la demanda general para este partido.

Racing Santander-Real Sociedad de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing Santander y la Real Sociedad

El Racing Santander ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. En el más reciente perdió 2-0 ante Osasuna, mientras que su derrota más abultada en esa racha fue un 7-2 frente al Barcelona. Su única victoria llegó contra el Deportivo Alavés, al que ganó 2-1. El Racing marcó siete goles y encajó dieciséis en esos cinco encuentros, unas cifras que ponen de relieve los problemas defensivos que debe resolver Lopez.

La Real Sociedad llega en buena forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 a domicilio ante el Málaga en LaLiga, y también ganó a domicilio al Deportivo de A Coruna y al Valencia. Su única derrota en esa racha fue un 1-0 frente al Athletic Bilbao en un amistoso. La Real Sociedad marcó doce goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Racing Santander-Real Sociedad: últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 18 de julio de 2026, que terminó 1-1. Antes, el Racing Santander ganó 1-0 a la Real Sociedad en un amistoso en julio de 2019. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, la Real Sociedad presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una del Racing y dos empates. Entre esos resultados figuran un triunfo de la Real Sociedad por 3-0 en LaLiga y otro por 3-1 en la Copa del Rey.