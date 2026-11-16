Cómo conseguir entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers: precios de la Championship, datos del partido, ventas de última hora y más

Queens Park Rangers recibe a Wolverhampton Wanderers el martes 8 de diciembre de 2026 en Ewood Park, en Blackburn.

El QPR ya logró una victoria por 2-1 en Loftus Road en octubre de 2017, durante aquella misma etapa competitiva. En sus últimos cinco enfrentamientos registrados, disputados entre 2016 y 2018 en la Championship, ambos clubes se repartieron los triunfos, con dos para cada uno y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship?

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers, en Loftus Road, Londres, el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 Loftus Road

¿Cómo comprar entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship?

Para comprar entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente en los portales oficiales de entradas o las taquillas de Queens Park Rangers o Wolverhampton Wanderers.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar para el partido: Suele costar aproximadamente entre 25 y 45 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas más económicas: Desde unos 50 £ .

Desde unos . Precio medio de mercado: Aproximadamente 78 £ .

Aproximadamente . Asientos prémium o localidades de la grada alta con gran demanda: Pueden alcanzar los 120 £.

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers de la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Queens Park Rangers y Wolverhampton Wanderers

El QPR ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Championship. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-1 ante Lincoln City, y también goleó por 5-0 a Swansea City en esa serie. Las derrotas llegaron contra Southampton, que le ganó por 4-1, y Birmingham City, que se impuso por 3-0. El QPR ha marcado nueve goles y encajado ocho en esos cinco partidos, cifras que reflejan su capacidad ofensiva, pero también sus fallos defensivos.

Wolverhampton Wanderers ha ganado tres partidos, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros de la Championship. En el más reciente empató 1-1 con Wrexham y, antes de eso, a una victoria por 1-2 a domicilio ante Bristol City le siguió otra por 3-0 frente a Cardiff City. El equipo de Peixoto también venció por 1-0 a Watford y empató 1-1 con Portsmouth en esa serie, en la que marcó siete goles y encajó solo tres.

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2018, cuando Wolverhampton Wanderers ganó 2-1 en casa en la Championship. En los últimos cinco partidos registrados entre los clubes, cada uno ganó dos veces y hubo un empate. Los cinco se disputaron en la Championship entre 2016 y 2018. El QPR ganó 2-1 en casa en octubre de 2017, mientras que Wolverhampton Wanderers se impuso en dos de los tres enfrentamientos disputados en la temporada 2016-17.