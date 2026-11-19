Queens Park Rangers recibe al Watford el sábado 12 de diciembre de 2026 en Loftus Road, Londres.

En su enfrentamiento más reciente en Championship, disputado el 3 de abril de 2026, el QPR logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Watford en Loftus Road. En los duelos de la temporada 2025–26, el factor campo resultó decisivo: cada equipo ganó 2-1 en su estadio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Queens Park Rangers vs Watford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Queens Park Rangers vs Watford de Championship?

El Queens Park Rangers vs Watford se disputa en Loftus Road, Londres, el sábado 12 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 07:30 Loftus Road

¿Cómo comprar entradas para el Queens Park Rangers vs Watford de Championship?

Para comprar entradas para el Queens Park Rangers vs Watford de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Taquilla oficial del QPR: Las entradas se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta online del Queens Park Rangers, por teléfono llamando a su taquilla o en persona en la QPR Superstore. En los partidos con mucha demanda, a veces se da prioridad según el tipo de abono de socio o el historial de compras en el club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Queens Park Rangers vs Watford de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Queens Park Rangers vs Watford de Championship:

1. Canales oficiales del club

Asientos estándar para adultos: Suelen costar entre 29 £ y 53 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento para mayores y adultos jóvenes: Cuestan entre 17 £ y 41 £ .

Cuestan entre . Jóvenes y niños: Cuestan entre 12 £ y 35 £ , mientras que las entradas para niños pequeños acompañados, de entre 2 y 7 años, cuestan entre 6 £ y 7,50 £ .

Cuestan entre , mientras que las entradas para niños pequeños acompañados, de entre 2 y 7 años, cuestan entre . Zona visitante (aficionados del Watford): El precio de partida suele situarse entre 25 £ y 30 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada estándar más económica: Suele partir de entre 60 £ y 80 £ .

Suele partir de entre . Asientos preferentes en los laterales: Suelen costar entre 85 £ y 130 £ .

Suelen costar entre . Zonas visitantes o de alta demanda: Suelen costar entre 110 £ y más de 160 £.

Queens Park Rangers vs Watford de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Queens Park Rangers y el Watford

Queens Park Rangers ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Burnley, después de perder 4-1 en casa frente al Southampton. El resultado más destacado de esa racha fue una victoria por 5-0 ante el Swansea City, aunque la derrota por 3-0 en el campo del Birmingham City refleja la irregularidad que ha marcado sus últimas actuaciones. El QPR marcó 11 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

El Watford ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Championship. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Middlesbrough, después de una victoria por 1-0 frente al Lincoln City. Antes de eso, el Watford sufrió derrotas consecutivas ante el Norwich City, por 3-2, y el Wolverhampton Wanderers, por 1-0. El Watford marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Queens Park Rangers vs Watford: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando el Queens Park Rangers ganó 2-1 al Watford en un partido de Championship disputado en Loftus Road. En sus últimos cinco duelos directos, el QPR ha ganado tres veces y el Watford dos. El QPR también logró una victoria por 3-1 en enero de 2025. Los resultados de esta serie reciente han sido ajustados: cuatro de los cinco partidos se decidieron por un solo gol.