Cómo conseguir entradas para el Portugal vs Noruega: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Portugal recibe a Noruega en un apasionante partido de la UEFA Nations League en el emblemático Estádio do Dragão de Oporto el 4 de octubre de 2026. Este duelo de alto voltaje reúne a dos de las selecciones internacionales más dinámicas de Europa en la lucha por puntos vitales en la clasificación del torneo.

GOAL tiene toda la información esencial que necesitas para asegurarte tu asiento en el Estádio do Dragão. Descubre los detalles oficiales de las entradas, los precios en el mercado secundario y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Portugal vs Noruega de la UEFA Nations League A?

El Portugal vs Noruega se disputa en el Estádio do Dragão de Oporto, con el horario de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

¿Dónde comprar entradas para el Portugal vs Noruega?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que gestiona la distribución primaria de los partidos en casa. La web oficial de la FPF es tu primera parada para asegurar entradas a su precio oficial durante las fases de preventa y venta general al público.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal vs Noruega?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FPF suelen partir de 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con costes que aumentan según la categoría del asiento y la cercanía al terreno de juego.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas arrancan actualmente en 105 € por asiento, y fluctúan en función de la zona, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Portugal vs Noruega de la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Portugal y Noruega

Portugal ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y dos en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de esa derrota, ganó 2-1 a Croacia en octavos de final y empató 0-0 con Colombia en la fase de grupos. Portugal también goleó 5-0 a Uzbekistán y empató 1-1 con la RD del Congo en esa racha de cinco partidos.

Los últimos cinco partidos de Noruega dejaron tres victorias y dos derrotas, con ocho goles marcados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, había enlazado dos victorias consecutivas en las eliminatorias, al vencer 2-1 a Brasil y 2-1 a Costa de Marfil, después de sufrir una derrota por 4-1 ante Francia. Noruega abrió esa racha de cinco encuentros con un triunfo por 3-2 frente a Senegal.

Portugal vs Noruega: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en un amistoso el 29 de mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0 en casa. En los últimos cuatro partidos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Noruega una, sin empates. Portugal ha marcado cinco goles en esos encuentros, mientras que Noruega ha marcado uno.



