Cómo conseguir entradas para el Polonia vs Suecia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con un duelo internacional de altos vuelos, ya que Polonia se prepara para recibir a Suecia en el Tarczyński Arena de Wrocław. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un encuentro de grupo crucial que tiene enormes implicaciones en materia de ascenso y puntos para la clasificación del torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Polonia vs. Suecia de la UEFA Nations League B?

El Polonia vs. Suecia se disputa en el Tarczyński Arena de Wrocław, con el horario de inicio todavía por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

¿Dónde comprar entradas para el Polonia vs. Suecia?

Las entradas oficiales primarias se distribuyen directamente a través de Łączy nas piłka, que actúa como portal oficial de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol para los partidos de la selección nacional. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas estándar de admisión general cuando se abra la venta al público.

Si las entradas primarias se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de mercado secundario como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia vs. Suecia?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta arrancan aproximadamente entre 30 € y 45 € para las zonas de admisión general.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de acceso empiezan en torno a 79 € en las plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los canales primarios.

Polonia vs. Suecia de la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Forma de Polonia y Suecia

Polonia ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con empate 2-2 ante Nigeria, y también sufrió una derrota por 0-2 frente a Ucrania en un amistoso. Una derrota por 3-2 ante Suecia en la fase de clasificación para el Mundial a principios de este año fue otro contratiempo, aunque las victorias sobre Albania y Malta ofrecieron cierto alivio durante esa campaña. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Suecia dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas. Su campaña mundialista incluyó un triunfo por 5-1 sobre Túnez, pero también una derrota por 5-1 ante Países Bajos y una caída por 3-0 frente a Francia en los dieciseisavos de final. Empató 1-1 con Japón en la fase de grupos y 2-2 con Grecia en un amistoso previo al torneo. El equipo de Potter marcó doce goles en esos cinco encuentros, pero encajó diez, lo que refleja a una selección con capacidad ofensiva, aunque con vulnerabilidades defensivas al máximo nivel.

Polonia vs. Suecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en marzo de 2026, cuando Suecia derrotó a Polonia por 3-2 en un partido de clasificación para el Mundial. Antes de eso, Polonia venció 2-0 en casa a Suecia en un encuentro de clasificación en marzo de 2022. En los cinco duelos directos registrados, Suecia presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Polonia y otra victoria más para Polonia; ambas selecciones también se enfrentaron en la Eurocopa 2020, donde Suecia ganó 3-2.