El Paris Saint-Germain recibe a la Roma el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París.

El PSG llega a este partido con una buena racha reciente en competición europea, apoyado en un ataque explosivo que ha puesto a prueba de forma constante a defensas de primer nivel. Por su parte, la Roma llega al Parque de los Príncipes con una trayectoria europea sólida, en la que combina la disciplina defensiva italiana con un peligroso contraataque.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris Saint-Germain contra la Roma, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Paris Saint-Germain contra la Roma de la Champions League?

El Paris Saint-Germain contra la Roma se disputa en el Parque de los Príncipes de París el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra la Roma de la Champions League?

Estas son las principales opciones para quienes quieran comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra la Roma de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La forma más directa, segura y fiable de comprar entradas al precio habitual es a través del portal oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain. Los socios y titulares de una cuenta de venta de entradas suelen tener acceso anticipado antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain contra la Roma de la Champions League?

Estas son las estimaciones de precios para el Paris Saint-Germain contra la Roma de la UEFA Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entradas de categoría estándar: Desde aproximadamente 50 € a 90 € para las zonas de la grada superior o de entrada general.

Desde aproximadamente para las zonas de la grada superior o de entrada general. Localidades en la grada superior: Generalmente oscilan entre 100 € y 250 € .

Generalmente oscilan entre . Paquetes de hospitalidad VIP: Desde aproximadamente 550 € a más de 750 €, según el nivel de servicio elegido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas para la grada superior o de entrada general: Generalmente desde aproximadamente 120 € a 180 € .

Generalmente desde aproximadamente . Reventa de entradas para las gradas media e inferior: Oscilan entre 190 € y 450 € , según el sector concreto y la demanda.

Oscilan entre , según el sector concreto y la demanda. Reventa de entradas VIP y prémium: Los precios van de 500 € a más de 800 € por entrada.

Paris Saint-Germain contra Roma en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y la Roma

El PSG atraviesa un momento de forma extraordinario: ha ganado sus cinco últimos partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y, anteriormente en esta racha, también derrotó al Manchester City a domicilio por 4-2. En esos cinco encuentros, el PSG marcó 13 goles y encajó 10, aunque su producción ofensiva ha sido el dato más significativo.

La Roma ha sumado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, goleó 4-0 al Slovan Bratislava en la Champions League y también venció 2-0 al Genoa en la Serie A. La única derrota de la racha llegó ante el Real Madrid, por 4-3 en Europa. La Roma marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Paris Saint-Germain contra Roma: enfrentamientos recientes

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes en competición oficial es extremadamente limitado. El único encuentro del que hay constancia fue un empate 1-1 en un amistoso de clubes disputado el 1 de agosto de 2010. No hay antecedentes de partidos oficiales entre el PSG y la Roma.