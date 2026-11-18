El Paris Saint-Germain recibe al Paris FC el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París.

Con el Parque de los Príncipes y el Stade Jean-Bouin separados únicamente por una calle estrecha, los dos equipos retomaron su rivalidad entre clubes de la misma ciudad durante la temporada 2025-26. En sus enfrentamientos recientes, el Paris FC sorprendió a su ilustre vecino al eliminar al PSG de la Copa de Francia con una victoria por 1-0 en el Parque de los Príncipes en enero de 2026. Después, logró una emocionante remontada para ganar 2-1 en la última jornada de la Ligue 1, en mayo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris Saint-Germain vs Paris FC, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1?

El Paris Saint-Germain vs Paris FC se juega el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París.

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Los aficionados pueden comprar entradas directamente en la web oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain. Es la opción más segura y fiable, con acceso a las categorías de localidades disponibles a precios oficiales. Se recomienda consultar la web periódicamente para conocer las fechas de puesta a la venta y la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se han agotado las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Grada superior o detrás de las porterías (categorías 10 a 14 / fondos): de 60 a 110 €

de 60 a 110 € Esquinas y localidades inferiores junto a la línea de fondo (categorías 6 a 9): de 120 a 190 €

de 120 a 190 € Localidades de la grada intermedia en los laterales (categorías 3 a 5): de 200 a 320 €

de 200 a 320 € Localidades preferentes de la grada inferior en los laterales (categorías 1 y 2): de 350 a 500 € o más

de 350 a 500 € o más Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad: de 550 a 1.500 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Grada superior o detrás de las porterías: de 110 a 180 €

de 110 a 180 € Esquinas y localidades inferiores junto a la línea de fondo: de 170 a 260 €

de 170 a 260 € Localidades de la grada intermedia en los laterales: de 250 a 420 €

de 250 a 420 € Localidades preferentes de la grada inferior en los laterales: de 400 a 750 € o más

de 400 a 750 € o más Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: de 700 a 2.000 € o más

Paris Saint-Germain vs Paris FC de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y del Paris FC

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado 14 goles y ha encajado tres. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Troyes en la Ligue 1, precedida de una goleada por 6-0 al Villarreal en la Champions League. También se impuso por 4-2 al Barcelona en Europa y ganó 1-5 en el campo del Le Havre en liga.

El Paris FC ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. El equipo de Rosenior venció a domicilio al Auxerre por 1-0 en su encuentro más reciente y, tras ganar 3-1 al Mónaco, se impuso por 4-3 en el campo del Rennes. En esa serie de partidos perdió ante el Lens y el Lorient.

Paris Saint-Germain vs Paris FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en la Ligue 1 el 17 de mayo de 2026, cuando el Paris FC ganó 2-1 en casa. Antes, el Paris FC había eliminado al PSG de la Copa de Francia en enero de 2026 con una victoria por 1-0 en el Parque de los Príncipes. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Paris FC suma dos victorias y el PSG otras dos, además de un empate.