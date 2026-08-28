Cómo conseguir entradas para el Paris FC vs Strasbourg: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Paris FC se enfrenta al Strasbourg el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Jean Bouin de París.

Ambos equipos empataron 0-0 en su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026. Con la clasificación en este inicio de temporada en juego, los dos clubes tratarán de sumar tres puntos cruciales en este partido.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

El Paris FC vs Strasbourg se disputa en el Stade Jean Bouin de París.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Strasbourg del 19 de septiembre de 2026, puedes adquirirlas a través de varias plataformas de venta de entradas primarias y secundarias:

Sitio web oficial del club: La principal fuente es el portal oficial de venta de entradas del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), donde las entradas de casa para los partidos en el Stade Jean-Bouin se ponen directamente a disposición del público general.

Venta oficial de entradas VIP: Para opciones de hospitality o salas VIP, las entradas se venden oficialmente a través de Official-VIP (official-vip.fr).

Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales estándar están agotadas, hay entradas disponibles en sitios secundarios de comparación y reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Strasbourg en el Stade Jean-Bouin varían en función de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

Entrada general estándar: Las entradas primarias directas a través del sitio web oficial del club empiezan en torno a 17 € a 25 € para asientos generales.

Mercado secundario: Las plataformas de reventa y revendedores como StubHub ofrecen actualmente asientos estándar desde 38 € a 60 € por entrada.

Opciones premium y hospitality: Los asientos de categoría 1 junto a la línea lateral, las ubicaciones premium y los paquetes VIP para el día de partido oscilan entre 75 € y más de 150 € , en función del acceso incluido a la sala y de la visibilidad.

Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC vs Strasbourg

El Paris FC no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su única cita competitiva en esa racha terminó 0-0 contra el Troyes en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, perdió 3-2 contra el Angers y cayó 4-0 ante el Mainz 05 en pretemporada. Dos empates 2-2 contra el VfB Stuttgart y el Como completan el balance. A lo largo de esos cinco encuentros, el Paris FC marcó cuatro goles y encajó nueve.

La trayectoria reciente del Strasbourg es igualmente complicada. Ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, un empate 1-1 contra el Newcastle United en un amistoso. Su temporada de Ligue 1 comenzó con una derrota por 4-0 ante el Marseille el 21 de agosto. También perdió dos veces contra el Freiburg y cayó 5-2 frente al Elversberg. El Strasbourg encajó 13 goles en esa racha de cinco partidos, mientras que marcó cuatro.

Paris FC vs Strasbourg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Ligue 1 el 15 de marzo de 2026, cuando el Strasbourg recibió al Paris FC y el partido terminó 0-0. Antes de eso, el Paris FC recibió al Strasbourg en el Stade Jean Bouin en septiembre de 2025, con victoria del Strasbourg por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que incluyen tres partidos de la Ligue 3 en 2014 y 2015, cada equipo ha logrado dos victorias, además de un empate.