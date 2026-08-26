Cómo conseguir entradas para el Paris FC vs Lyon: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Paris FC se enfrenta al Lyon el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade Jean Bouin de París.

El partido supone una prueba clave para el Paris FC, que busca demostrar su nivel ante uno de los pesos pesados consolidados del fútbol francés. Tanto los aficionados como los analistas estarán muy pendientes para ver cómo se desarrolla la batalla táctica sobre el césped bajo los focos del viernes por la noche.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris FC vs Lyon de la Ligue 1?

El Paris FC vs Lyon comienza en el Stade Jean Bouin de París, con la hora exacta confirmada en los detalles del partido anteriores.

Ligue 1 - Jornada 4 12 sept 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC vs Lyon de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el partido de Ligue 1 entre Paris FC y Lyon del 12 de septiembre de 2026, puedes seguir estas vías habituales de venta:

Canales oficiales del club: Visita la web oficial del Paris FC para consultar la salida de entradas, los periodos de acceso para socios y la venta al público general directamente a través del club anfitrión.

Taquilla del estadio: En ocasiones, las entradas pueden comprarse directamente en la taquilla del Stade Jean-Bouin, en función de la disponibilidad a medida que se acerque el día del partido.

Mercados secundarios: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales primarios, plataformas como StubHub ofrecen asientos de vendedores externos.

Paris FC vs Lyon de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC vs Lyon

El Paris FC no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con el Troyes en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, perdió 3-2 contra el Angers y cayó 4-0 ante el Mainz 05 en amistosos de pretemporada. El Paris FC marcó cuatro goles y encajó nueve en esos cinco encuentros, y los empates ante el VfB Stuttgart y el Como, ambos con 2-2, fueron los únicos resultados que ofrecieron algo de ánimo.

El Lyon ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-0 en casa del Toulouse en la Ligue 1 el 22 de agosto, y también venció 3-0 al Sparta Prague en la fase de clasificación de la Champions League. Una derrota por 4-0 ante el Real Betis en pretemporada fue el punto más bajo de esa racha. El Lyon empató 1-1 con el Fenerbahce en los play-offs de la Champions League y perdió 2-1 ante el Sparta Prague en el partido de ida, antes de darle la vuelta a la eliminatoria.

Paris FC vs Lyon: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre Paris FC y Lyon tuvo lugar en la Ligue 1 el 8 de marzo de 2026, cuando el Lyon recibió al Paris FC y el partido terminó 1-1. Antes de eso, el Paris FC recibió al Lyon en el Stade Jean Bouin en octubre de 2025 y ambos equipos se repartieron seis goles en un empate 3-3. El único otro enfrentamiento registrado en este conjunto de datos fue un empate 0-0 en la Coupe de France en diciembre de 2021, también en casa del Paris FC. En tres partidos, ninguno de los dos equipos ha logrado ganar.

Clasificación del Paris FC vs Lyon

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Lyon es cuarto, mientras que el Paris FC ocupa la duodécima posición.