En su último enfrentamiento liguero, disputado el 10 de abril de 2026, el Paris FC logró una contundente victoria por 4-1 ante el Mónaco en ese mismo estadio. Ambos equipos buscan sumar puntos importantes en esta fase entre el inicio y el ecuador de la temporada de Ligue 1 para escalar posiciones en la clasificación.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris FC-Mónaco, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

El Paris FC-Mónaco se disputa en el Stade Jean Bouin de París el domingo 1 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el AS Mónaco en el Stade Jean-Bouin, tienes estas opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales de los clubes: Puedes consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Paris FC para conocer las fechas de venta inicial, los periodos de prioridad para socios y la disponibilidad para el público general.

Entradas para la zona visitante: Si apoyas al AS Mónaco, en ocasiones puedes solicitar entradas para la afición visitante a través de los canales oficiales de venta de entradas del club monegasco.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el AS Mónaco, las opciones y los precios estimados varían según la categoría:

1. Canales oficiales de los clubes

Las entradas estándar a precio oficial suelen costar aproximadamente entre 15 € y 25 € para las zonas de aficionados generales o las gradas situadas detrás de las porterías, y entre 40 € y 70 € para las localidades preferentes en los laterales durante los partidos habituales de liga en el Stade Jean-Bouin.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Gradas detrás de las porterías / categoría 4: Suelen partir de unos 25 € a 50 € .

Tribune Eiffel / categoría 1: Suelen costar entre 60 € y 90 € .

Zona central del lateral / VIP / preferente: Pueden costar entre 110 € y más de 150 € .

Paris FC-Mónaco de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC y el Mónaco

El Paris FC suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en esa racha. Su resultado más reciente fue un triunfo en casa por 2-1 ante el Estrasburgo el 19 de septiembre. También ganó por 2-3 a domicilio al Marsella a principios de ese mes. El Paris FC marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, entre los que figura una victoria por 3-0 ante el Niza.

El Mónaco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. En su encuentro más reciente venció por 2-1 al Lens a domicilio el 18 de septiembre. También se impuso al PSG por 1-2 fuera de casa en Ligue 1 el 4 de septiembre. El Mónaco marcó diez goles y encajó cuatro en esos cinco partidos, una racha que incluyó una victoria por 4-1 ante el Gornik Zabrze en la fase de clasificación para la Conference League.

Paris FC-Mónaco: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Paris FC por 4-1 en el Stade Jean Bouin, en Ligue 1, el 10 de abril de 2026. Antes, el Mónaco ganó por 1-0 cuando el Paris FC visitó el Principado en noviembre de 2025. En los tres enfrentamientos registrados en los datos, el Paris FC presenta el mejor balance reciente, con dos victorias por una del Mónaco.