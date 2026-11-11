El Paris FC recibe al Le Mans el sábado 5 de Desember de 2026 en el Stade Jean-Bouin de París.

Entre sus enfrentamientos oficiales anteriores destaca un partido de la Ligue 2 disputado el 21 de diciembre de 2019, en el que el Le Mans logró una contundente victoria a domicilio por 3-0. Los dos clubes también se enfrentaron en un amistoso en julio de 2020, que terminó con triunfo del Paris FC por 3-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris FC contra el Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Paris FC contra el Le Mans de la Ligue 1?

El Paris FC contra el Le Mans se disputa el sábado 5 de Desember de 2026 en el Stade Jean-Bouin de París.

Ligue 1 - Jornada 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC contra el Le Mans de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Le Mans:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del club: La vía más segura y directa es el portal oficial de venta de entradas del Paris FC (o el del Le Mans FC si viajas como aficionado visitante), donde se ofrecen entradas generales y preventas para socios del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC contra el Le Mans de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Le Mans:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar y entrada general: Los asientos básicos suelen partir de aproximadamente 20 a 25 € .

Los asientos básicos suelen partir de aproximadamente . Asientos prémium o centrales junto al terreno de juego: Suelen costar entre 45 y 75 € , según la categoría concreta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos más económicos y de la grada superior: Parten de unos 17 a 20 € .

Parten de unos . Sectores centrales de la grada inferior: Suelen costar entre 35 y 55 €.

Paris FC contra Le Mans en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC y el Le Mans

El Paris FC ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha perdido dos y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, y también venció al Rennes por 4-3 anteriormente en esa racha. Las derrotas ante el Lens, por 2-1, y el Lorient, por 1-0, fueron sus peores resultados en esa serie. En esos cinco partidos, el Paris FC marcó 11 goles y encajó nueve.

El Le Mans no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: ha empatado uno y ha perdido cuatro. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Troyes en la Ligue 1. En esa racha también perdió 3-1 contra el Paris Saint-Germain y 0-3 contra el Toulouse. Su único punto llegó con un empate 1-1 ante el Auxerre. El Le Mans marcó cuatro goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Paris FC contra Le Mans: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente del que hay constancia entre el Paris FC y el Le Mans fue un partido de la Ligue 2 disputado el 21 de diciembre de 2019, cuando el Le Mans ganó 3-0 a domicilio en el Stade Jean-Bouin. Es el único enfrentamiento directo disponible en los datos actuales, por lo que se ampliará el historial cuando haya más registros disponibles.