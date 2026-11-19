El Paderborn recibe al Elversberg el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

El Elversberg dominó sus enfrentamientos más recientes, en la temporada 2025–26: logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Home Deluxe Arena en diciembre de 2025 y goleó al Paderborn por 5-1 en mayo de 2026. Tras lograr ambos el ascenso, los dos clubes llevarán por primera vez su rivalidad, marcada por los goles, a la máxima categoría de la Bundesliga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paderborn-Elversberg, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Paderborn-Elversberg de la Bundesliga?

El Paderborn-Elversberg se disputará en el Home Deluxe Arena de Paderborn el sábado 12 de diciembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 13 12 dic 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn-Elversberg de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Paderborn-Elversberg de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda online de entradas del SCP07: Es el principal punto de venta de entradas generales, para las zonas familiares y para las localidades de pie. La venta suele abrirse por fases, con una preventa exclusiva para socios y abonados antes de pasar a la venta al público general.

Es el principal punto de venta de entradas generales, para las zonas familiares y para las localidades de pie. La venta suele abrirse por fases, con una preventa exclusiva para socios y abonados antes de pasar a la venta al público general. Tienda online de entradas del SVE: Es la plataforma oficial para los partidos en casa en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Al igual que el Paderborn, el Elversberg da prioridad a socios y abonados antes de poner a la venta las entradas restantes para el público general. Si eres aficionado del Elversberg y viajas a Paderborn, las entradas para la zona visitante también se distribuyen aquí.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn-Elversberg de la Bundesliga?

Estas son las estimaciones de precios para las entradas del Paderborn-Elversberg de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades de pie (Stehplatz): Las entradas estándar para adultos cuestan 18 € , con opciones de precio reducido y para niños desde 6 € .

Las entradas estándar para adultos cuestan , con opciones de precio reducido y para niños desde . Asientos de categoría 3: Las entradas estándar para adultos cuestan 35,00 € .

Las entradas estándar para adultos cuestan . Asientos de categoría 2: Las entradas estándar para adultos cuestan 41 €, con opciones de precio reducido para jóvenes y niños en torno a 10 € .

Las entradas estándar para adultos cuestan con opciones de precio reducido para jóvenes y niños en torno a . Asientos de categoría 1 (tribunas principales): Las entradas estándar prémium cuestan 47 € .

Las entradas estándar prémium cuestan . Personas usuarias de silla de ruedas: Las entradas accesibles cuestan 14 € (incluyen la entrada de un acompañante).

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales o de grada superior: Suelen partir de entre 70 y 120 € .

Suelen partir de entre . Reventa de entradas de banda o grada inferior: Los precios oscilan entre 150 y más de 350 € .

Los precios oscilan entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad prémium: Los precios parten de entre 400 y más de 800 €.

Paderborn-Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn y el Elversberg

El Paderborn ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente empató 2-2 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Anteriormente, ganó 1-0 al Hamburger SV en liga, pero quedó eliminado de la Copa de Alemania tras perder 0-1 ante el VfB Stuttgart. El equipo ha marcado tres goles y encajado tres en esos cinco encuentros.

El Elversberg ha ganado dos de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido tres. El más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. El resultado más destacado de esta serie fue una contundente victoria liguera por 4-1 sobre el Mainz 05, aunque también sufrió una dura derrota por 0-4 ante el RB Leipzig y quedó eliminado de la Copa de Alemania tras perder 0-2 contra el Darmstadt. El Elversberg marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Paderborn-Elversberg: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue en mayo de 2026, cuando el Elversberg venció al Paderborn por 5-1 en casa en la 2. Bundesliga. Antes, el Paderborn había ganado 1-2 a domicilio al Elversberg en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, ambos equipos han conseguido dos victorias y han empatado una vez. Todos se disputaron en la 2. Bundesliga.