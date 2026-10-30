El Paderborn recibe al Eintracht Frankfurt el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

En su último enfrentamiento en la Bundesliga, disputado el 27 de junio de 2020, el Eintracht Frankfurt logró una ajustada victoria a domicilio por 3-2. Antes de esa derrota por la mínima, el Paderborn había vencido al Frankfurt por 2-1 en casa en diciembre de 2019.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paderborn contra el Eintracht Frankfurt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Paderborn contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

El Paderborn contra el Eintracht Frankfurt se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn el sábado 7 de noviembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el SC Paderborn 07 y el Eintracht Frankfurt, tienes varios canales oficiales y alternativos:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del SC Paderborn 07 : Las entradas para el equipo local suelen distribuirse directamente a través del SC Paderborn 07. Puedes consultar su portal online o su tienda oficial, o llamar a su línea de venta de entradas para informarte sobre la disponibilidad de localidades para este partido y los periodos de preventa para socios.

: Las entradas para el equipo local suelen distribuirse directamente a través del SC Paderborn 07. Puedes consultar su portal online o su tienda oficial, o llamar a su línea de venta de entradas para informarte sobre la disponibilidad de localidades para este partido y los periodos de preventa para socios. Canales oficiales del Eintracht Frankfurt: Las entradas para los aficionados del Frankfurt que se desplacen se gestionan directamente a través del Eintracht Frankfurt. El club suele habilitar un formulario online para que socios y abonados soliciten entradas en la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Los precios varían mucho según la disponibilidad, la categoría de las localidades y la demanda general para el Paderborn contra el Eintracht Frankfurt:

1. Canales oficiales de los clubes

De pie / Acceso general: Suelen costar entre 15 € y 25 € para los partidos habituales de la Bundesliga en el Home Deluxe Arena.

Suelen costar entre para los partidos habituales de la Bundesliga en el Home Deluxe Arena. Asientos normales (Sitzplatz): Generalmente cuestan entre 35 € y 65 € , según la zona, las vistas y la categoría concreta de la grada.

Generalmente cuestan entre , según la zona, las vistas y la categoría concreta de la grada. Paquetes VIP / de hospitalidad: Los asientos prémium del club y las opciones de hospitalidad pueden superar los 150 € a 300 € o más por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ponen entradas a la venta a precios determinados por la demanda:

Grada inferior / Asientos con visibilidad reducida: Los precios suelen partir de unos 1.000 € a 1.100 € debido a la alta demanda y la disponibilidad limitada.

Los precios suelen partir de unos debido a la alta demanda y la disponibilidad limitada. Precio medio de mercado: Con frecuencia supera los 2.000 € por entrada para partidos de gran demanda cuando se agotan por completo los cupos de venta oficial de los clubes.

Paderborn contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn y el Eintracht Frankfurt

El Paderborn afronta este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria en un amistoso contra el DC United el 30 de septiembre, aunque sus resultados en la Bundesliga dibujan un panorama más complicado. A las derrotas ante el Borussia Dortmund, que le marcó tres goles sin encajar ninguno, y el Friburgo, frente al que perdió 1-0, se suma una victoria por 3-1 ante el Hoffenheim que demostró su capacidad para firmar una actuación completa. En esos cinco partidos, el Paderborn marcó cinco goles y encajó seis.

El Eintracht Frankfurt llega tras sumar dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la victoria por 4-0 en un amistoso ante el Eintracht Braunschweig el 2 de octubre. En la liga ha mostrado un gran nivel: el triunfo por 3-1 en casa del Mainz y la derrota del Augsburg por 1-4 desde la perspectiva del equipo visitante confirman que el Frankfurt puede marcar con facilidad. También empató 2-2 con el Friburgo y 3-3 con el Union Berlin, lo que apunta a partidos con goles de ambos equipos. El Frankfurt marcó 13 goles y encajó 12 en esos cinco encuentros.

Paderborn contra Eintracht Frankfurt: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes en la Bundesliga se disputó el 27 de junio de 2020, cuando el Eintracht Frankfurt ganó 3-2 en casa. Los últimos cinco enfrentamientos directos registrados han sido muy igualados: el Paderborn ha ganado dos veces y el Frankfurt otras dos, con una victoria más del Paderborn en la 2. Bundesliga en 2012. El total de goles de esos cinco partidos refleja una tendencia a los encuentros abiertos y con muchos tantos, y ambos equipos han demostrado que pueden vencer al otro en casa.