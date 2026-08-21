Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Los aficionados del Nottingham Forest confían en que sus caros fichajes del verano, Ousmane Diomande y Liam Delap, ya estén asentados y en plena forma para cuando el Coventry City visite el City Ground para su duelo de la Premier League el sábado 19 de septiembre.

El Forest superó con autoridad la temporada pasada a los recién ascendidos Leeds United (3-1) y Burnley (4-1), y tendrá confianza en poder causarle también muchos problemas al Coventry City, que ha regresado a la máxima categoría por primera vez en 25 años.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Championship, hace cinco temporadas, el Forest se impuso en el City Ground con goles de Brennan Johnson y James Garner, uno en cada parte, para los locales.

¿Podrá el Forest volver a superar a su rival de las Midlands? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry City?

El Nottingham Forest vs Coventry City se disputa en el City Ground (Nottingham) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 17:30 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City de la Premier League

Existen múltiples opciones de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en la grada lateral y en las zonas bajas tienen un precio premium, mientras que los asientos en las gradas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas