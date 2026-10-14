El Niza recibe al Rennes el sábado 31 de octubre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 8 de marzo de 2026, el Rennes logró una contundente victoria a domicilio por 4-0 en ese mismo estadio, lo que le da una ventaja psicológica en sus duelos recientes. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos, el Rennes cuenta con una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Niza.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza contra el Rennes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Niza contra el Rennes de la Ligue 1?

El Niza contra el Rennes comienza el sábado 31 de octubre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Ligue 1 - Jornada 9 31 oct 2026 - 12:15 Allianz Riviera

¿Cómo comprar entradas para el Niza contra el Rennes de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el OGC Niza y el Stade Rennais:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del OGC Niza: Comprar directamente a través de la web oficial del club es la forma más segura y directa de conseguir entradas a su precio original si quieres sentarte en las zonas de la afición local del Allianz Riviera.

Web oficial del Stade Rennais: Para la afición visitante, el Rennes ofrece y vende en ocasiones entradas para su zona a través de su propio portal oficial de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza contra el Rennes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el OGC Niza contra el Stade Rennais (Rennes) en la Ligue 1 suelen variar según la ubicación de los asientos y el lugar de compra:

1. Canales oficiales de los clubes

Las localidades estándar de la grada superior o de detrás de las porterías suelen costar entre 20 euros y 25 euros .

Los asientos de la tribuna central y los de categoría 1 suelen costar entre 45 euros y 90 euros o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como Ticomboofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Las entradas más básicas suelen costar entre 30 euros y 40 euros .

Los asientos con mejores vistas o mayor demanda alcanzan precios considerablemente más altos según la disponibilidad.

Niza contra Rennes de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Niza y el Rennes

El Niza ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lille el 20 de septiembre, después de caer por 1-0 ante el Auxerre. Antes, el Niza perdió por 3-0 contra el Paris FC y empató 1-1 con el Le Mans. Un empate 0-0 frente al Lorient completa la serie de cinco partidos.

El Rennes ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente cayó por 4-0 ante el Lyon en la Ligue 1 el 19 de septiembre, pero antes había vencido al Marsella por 1-0 y al Angers por 2-1 en liga. Un empate 0-0 con el Sturm Graz en la Europa League y una victoria por 3-2 sobre el Le Mans completan una serie que demuestra que el Rennes es capaz de obtener resultados ante rivales fuertes.

Niza contra Rennes: Últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026, cuando el Rennes ganó por 4-0 en el Allianz Riviera en un partido de la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Rennes suma tres victorias frente a las dos del Niza, y ambos equipos han marcado 16 goles entre los dos en esos encuentros. La única victoria del Niza en esa serie llegó con un 3-2 en casa en enero de 2025, mientras que el Rennes también ganó por 2-0 en casa en octubre de 2025.