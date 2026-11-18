El Niza recibe al Lens el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

El RC Lens se impuso en el último enfrentamiento decisivo entre ambos: derrotó al Niza por 3-1 en el Stade de France en la final de la Copa de Francia de mayo de 2026. Antes de aquella dolorosa derrota copera, su último duelo de Ligue 1 en el Allianz Riviera, disputado en mayo de 2026, terminó con un trabajado empate a 1-1, después de que el Lens ganara 2-0 en casa en un encuentro anterior de la temporada 2025-26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza-Lens, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Niza-Lens de la Ligue 1?

El Niza-Lens se disputa en el Allianz Riviera de Niza el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1?

Estas son las opciones y vías disponibles para comprar entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Plataforma oficial de venta de entradas del OGC Nice: Comprar directamente en la web oficial del OGC Nice ( ogcnice.com ) es la opción más segura y fiable, especialmente si buscas entradas generales para las gradas locales del Allianz Riviera.

Comprar directamente en la web oficial del OGC Nice ( ) es la opción más segura y fiable, especialmente si buscas entradas generales para las gradas locales del Allianz Riviera. Plataforma oficial de venta de entradas del RC Lens: Si apoyas al equipo visitante o buscas acceder a su sector, la mejor opción es consultar en la web oficial del RC Lens ( rclens.fr ) las entradas reservadas para su afición y los paquetes de viaje.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Niza-Lens de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Detrás de las porterías y esquinas superiores (Virage Supérieur y Populaire): de 15 a 25 €.

de 15 a 25 €. Detrás de las porterías y esquinas inferiores (Virage Intermédiaire): de 25 a 40 €.

de 25 a 40 €. Zona superior de los laterales y gradas laterales (Ray Upper y Garibaldi Upper): de 35 a 60 €.

de 35 a 60 €. Gradas laterales principales y zona central inferior (Garibaldi Inférieur y Ray Central): de 60 a 110 €.

de 60 a 110 €. Sector visitante oficial (entradas reservadas para la afición del RC Lens): de 10 a 15 €.

de 10 a 15 €. Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad prémium del club: de 120 a más de 300 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos en los fondos y detrás de las porterías (reventa en Virage y Populaire): de 35 a 55 €.

de 35 a 55 €. Asientos en las esquinas y zonas intermedias (Virage Intermédiaire y sectores de esquina): de 45 a 75 €.

de 45 a 75 €. Asientos en los laterales y gradas laterales principales (gradas este y oeste): de 75 a 145 €.

de 75 a 145 €. Zona inferior de la grada principal y asientos preferentes a la altura del centro del campo (Garibaldi y zona inferior oeste): de 130 a más de 205 €.

Niza-Lens de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Niza y el Lens

El Niza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, ante el Lyon. En su encuentro más reciente se impuso por 0-2 al Angers a domicilio en la Ligue 1, y durante esta racha también derrotó al Rennes por 5-2. En esos cinco partidos, el Niza marcó 11 goles y encajó siete, con tres victorias consecutivas en sus encuentros de liga más recientes.

El Lens ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido cuatro. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Marsella en la Ligue 1, y durante esta racha también cayó por 1-9 frente al Como en la Champions League. Su única victoria llegó ante el Paris FC, al que derrotó por 2-1 en la Ligue 1. El Lens marcó ocho goles y encajó 15 en esos cinco partidos.

Niza-Lens: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos fue en la Copa de Francia el 22 de mayo de 2026, cuando el Lens ganó 3-1 en casa. En sus últimos cinco duelos directos, el Niza ha ganado dos veces y el Lens otras dos, con un empate. Ambos empataron 1-1 en su encuentro más reciente de la Ligue 1 en Niza, en mayo de 2026.