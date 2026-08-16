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Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Liverpool: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para uno de los partidos más destacados de la jornada inaugural de la Premier League

El Newcastle-Liverpool siempre es uno de los enfrentamientos más esperados de cualquier temporada de la Premier League y, por suerte para los aficionados de ambos clubes implicados, así como para los neutrales, los equipos se verán las caras en St James' el domingo 23 de agosto, durante la jornada inaugural. No pierdas la oportunidad de reservar tus entradas hoy mismo.

Para añadir aún más interés, Newcastle y Liverpool tienen nuevos entrenadores al mando, tras la sorprendente reciente salida de Eddie Howe y el despido de Arne Slot en mayo.

En cuanto a la plantilla, ambos han perdido a caras conocidas como Mo Salah y Anthony Gordon, con una oleada de jóvenes fichajes incorporados, entre ellos Bazoumana Touré (Newcastle) y Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con ambos equipos deseosos de empezar con buen pie la nueva campaña, este promete ser otro duelo memorable. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United-Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Liverpool?

El Newcastle United-Liverpool está programado para comenzar a las 16:30 BST del domingo 23 de agosto, en St James' Park, en Newcastle.

crest
Premier League - Jornada 1
St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United-Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no afiliado es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United-Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los límites de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para visitantes son extremadamente limitados y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

NEW

NEW - Formulario

BRC
L4-1
VAL
W1-2
EVE
L3-1
B04
L1-2
STR
L1-1
Gol marcado (encajado)
6/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
LIV

LIV - Formulario

WRE
W1-0
LEE
L2-4
ASM
L2-3
COM
D0-0
COM
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

NewcastleEmpateLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
8Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Noticias de los equipos y plantillas

Newcastle contra Liverpool alineaciones

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle

Once inicial

Liverpool

Suplentes

Manager

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle

Lesiones y suspensiones

Liverpool

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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