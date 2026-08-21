Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El estreno de temporada del Newcastle contra el Liverpool en St James' se había promocionado como un duelo imperdible y los comentarios previos de los analistas dieron en el clavo. Aunque el Newcastle dejó escapar 3 puntos de sus manos, con el Liverpool logrando el empate en los últimos minutos desde el punto de penalti, los aficionados disfrutaron de un thriller de infarto de principio a fin.

Lo siguiente para el conjunto blanquinegro en su estadio del noreste será el Bournemouth, el sábado 5 de septiembre, durante la jornada 3.

Con los últimos tres partidos entre ambos en St James' dejando 12 goles, podrías asistir a un encuentro espectacular si consigues entradas hoy. Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Bournemouth, incluido dónde adquirirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Newcastle United y Bournemouth?

El Newcastle United se enfrenta al Bournemouth en St James' Park, en Newcastle, el sábado 5 de septiembre, con el saque inicial programado para las 12:30 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 07:30 St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de sus socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana determinada, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: la mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los enfrentamientos de mayor cartel contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que las localidades en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership activa y de pago para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a los abonados de mayor nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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