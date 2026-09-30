Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Aston Villa: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Newcastle United se enfrenta al Aston Villa el sábado 17 de octubre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En las últimas temporadas, los enfrentamientos entre ambos equipos han dejado partidos con muchos goles, con una media de más de tres tantos por encuentro en sus últimos seis duelos de la Premier League. Su enfrentamiento competitivo más reciente tuvo lugar el 14 de febrero de 2026, en la cuarta ronda de la FA Cup, donde el Newcastle logró una victoria a domicilio por 3-1 en Villa Park.

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¿Cuándo es el saque inicial del Newcastle United vs Aston Villa de la Premier League?

El Newcastle United vs Aston Villa se disputa en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado 17 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 12:30 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Aston Villa de la Premier League?

Para comprar entradas para un partido de Premier League entre Newcastle United y Aston Villa, puedes seguir estas vías oficiales principales en función de si el encuentro se juega en St. James' Park (Newcastle):

Compra oficial directa

1. Membresía oficial del club

Los partidos de Premier League de alta demanda casi siempre requieren una membresía oficial activa en ambos clubes.

Aficionados locales: Date de alta en una membresía oficial del Newcastle United (para los partidos en St. James' Park). La membresía te da acceso a las ventanas de venta de entradas y a los sorteos. Aficionados visitantes: Las entradas para la afición visitante se asignan a través del portal de entradas del club visitante y, por lo general, están reservadas para miembros de niveles altos de fidelidad o abonados con suficientes puntos de reserva.



2. Sorteos de entradas y fechas de venta general

Newcastle United (St. James' Park): Las entradas de local suelen distribuirse mediante un sistema de sorteo para miembros unas semanas antes del día del partido. Si quedan entradas tras la fase del sorteo, pasan a una venta general o a un portal de reventa para miembros.

3. Hospitality oficial para el día del partido

Si las entradas de admisión general se agotan o si viajas desde el extranjero sin membresía, hay paquetes oficiales executive/hospitality disponibles directamente en las webs oficiales de ambos clubes. Estos paquetes no requieren una membresía estándar.

4. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Aston Villa de la Premier League?

Los precios estándar de las entradas para el Newcastle United vs Aston Villa en la Premier League varían en función de si compras entradas oficiales a valor nominal o asientos de hospitality/mercado secundario.

1. Entradas oficiales a valor nominal para el día del partido

El Newcastle United clasifica los partidos en casa en St. James' Park por categorías:

Entrada general para adultos: 49 £ - 80 £ (según la categoría de la grada, desde Level 7 / Family Area hasta los asientos de categoría 1).

Concesiones (mayores de 65 años y jóvenes adultos de 18 a 21): 34 £ - 62 £ .

Júnior (menores de 18 años): 21 £ - 33 £ .

Aficionados visitantes: Las normas estándar de la Premier League fijan el precio máximo de las entradas visitantes en 30 £ para adultos.

2. Opciones de hospitality y mercado secundario

Dado que la demanda para los partidos de la Premier League es alta, las entradas en plataformas secundarias de venta, como StubHub, se venden a precios dinámicos marcados por la oferta:

Plataformas secundarias de reventa: Los precios suelen arrancar en aproximadamente 75 £ - 110 £ para asientos generales, con precios medios de alrededor de 280 £ en función de la demanda.

Hospitality oficial para el día del partido: Las opciones prémium para el día del partido, como Bar 1892, Platinum Club o acceso a palcos ejecutivos, van de 105 £ - 450 £+ por persona.

Newcastle United vs Aston Villa de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United vs Aston Villa

El Newcastle United ha ganado tres, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una ajustada victoria por 1-0 sobre el Millwall en la Carabao Cup el 8 de septiembre, mientras que su resultado anterior en la Premier League fue un empate 2-2 en casa del AFC Bournemouth el 5 de septiembre. Antes, el Newcastle venció 2-0 al Tottenham Hotspur a domicilio y empató 2-2 con el Liverpool, con un balance de diez goles a favor y seis en contra en esos cinco partidos.

Los últimos cinco resultados del Aston Villa muestran una victoria, un empate y tres derrotas. Su partido más reciente fue un triunfo por 3-2 en la Champions League en casa del Club Brugge el 8 de septiembre, después de un empate sin goles en casa del Hull City en la Premier League. Antes de eso, el Villa perdió 1-0 contra el Arsenal, 4-0 en casa del Brighton y 2-1 ante el Borussia Moenchengladbach en un amistoso de pretemporada. El equipo de Emery marcó seis goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Newcastle United vs Aston Villa: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en la FA Cup el 14 de febrero de 2026, cuando el Newcastle United venció 3-1 al Aston Villa en Villa Park. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos, el Newcastle suma dos victorias por las dos del Villa, con un empate. El Newcastle ha marcado ocho goles en ese periodo y el Villa también ha marcado ocho, con el choque más reciente de la Premier League en St James' Park terminado 2-0 a favor del Villa en enero de 2026.