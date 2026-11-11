¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoSunderland
Book Newcastle United vs Sunderland Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Newcastle United contra el Sunderland: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Newcastle
Sunderland
Premier League

El Newcastle United se enfrenta al Sunderland en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Newcastle United recibe al Sunderland el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En su enfrentamiento más reciente de Premier League, disputado el 22 de marzo de 2026, el Sunderland logró una emocionante victoria a domicilio por 1-2 en St James' Park. Ese resultado prolongó su reciente dominio en este duelo, después de imponerse por un ajustado 1-0 al Newcastle en la temporada 2025-26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United contra el Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

El Newcastle United contra el Sunderland se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

crest
Premier League - Jornada 14
St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Leeds United y el Ipswich Town, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se distribuyen principalmente a través del portal oficial del Newcastle United para los aficionados locales y de los canales oficiales del Sunderland AFC para los visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Newcastle United y el Sunderland:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas generales estándar: Suelen costar aproximadamente entre 45 £ y 85 £.
  • Paquetes oficiales de hospitality: Por lo general, parten de 200 £ y llegan a 400 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Localidades generales: suelen partir de unos 150 £ a 280 £.
  • Localidades en los laterales o en la grada superior: Suelen costar entre 325 £ y 545 £.

Newcastle United contra Sunderland de Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Sunderland

El Newcastle ha ganado uno, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-1 ante el Everton en la Premier League, después de caer por 3-1 ante el mismo rival en la Carabao Cup. Su único resultado positivo en esa racha fue una victoria a domicilio por 0-2 frente al Crystal Palace. En esos cinco partidos, el Newcastle solo ha marcado cuatro goles y ha encajado siete. Las derrotas consecutivas ponen de manifiesto sus dificultades para encontrar regularidad tanto en ataque como en defensa.

El Sunderland ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League, después de caer por 3-1 frente al Coventry City en la Premier League. La victoria por 3-2 sobre el Brentford en la Carabao Cup fue su único triunfo en esa racha. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, y el empate sin goles ante el Leeds United fue el único en el que mantuvo su portería a cero.

NEW

NEW - Formulario

AVL
L0-1
CRY
W0-2
EVE
L3-1
EVE
L0-1
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SUN

SUN - Formulario

LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
DZG
L0-2
CHE
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Newcastle United contra Sunderland: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Premier League el 22 de marzo de 2026, cuando el Sunderland ganó por 1-2 en St James' Park. Antes, el Sunderland había vencido al Newcastle en casa por 1-0 en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Sunderland presenta el mejor balance reciente, con dos victorias frente a una del Newcastle y un empate, aunque esa serie también incluye un triunfo del Newcastle por 0-3 en un partido de la FA Cup en enero de 2024.

Cara a cara

NewcastleEmpateSunderland
1
1
3
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
Copa
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google