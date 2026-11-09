El Newcastle United recibe al Arsenal el sábado 21 de noviembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 25 de abril de 2026, el Arsenal logró una ajustada victoria por 1-0 en el Emirates Stadium. El Arsenal ha llevado generalmente la iniciativa en los duelos recientes, con cuatro victorias en sus últimos seis partidos contra el Newcastle United en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United-Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

El Newcastle United-Arsenal se disputa en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal en St James' Park, hay varias opciones principales según tu condición de socio y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Socios y abonados del Newcastle United: Las entradas para los aficionados locales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en las taquillas de St James' Park. Normalmente se ponen a la venta por fases, con prioridad según la categoría de socio.

Las entradas para los aficionados locales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en las taquillas de St James' Park. Normalmente se ponen a la venta por fases, con prioridad según la categoría de socio. Cupo de entradas del Arsenal para visitantes: Los aficionados del Arsenal pueden solicitar entradas a través de la web oficial del club. Las entradas para visitantes se distribuyen entre los socios según los puntos acumulados para partidos fuera de casa y su categoría de socio, como Silver y Red. A quienes consigan entradas se les asignarán localidades en la grada Leazes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: El precio nominal para los partidos de máxima categoría, la categoría A, en St James' Park suele oscilar aproximadamente entre 39 y 75 £ según la ubicación del asiento en el estadio.

El precio nominal para los partidos de máxima categoría, la categoría A, en St James' Park suele oscilar aproximadamente entre según la ubicación del asiento en el estadio. Entradas con descuento para menores y personas mayores: Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente con precios de entre 21 y 58 £ según la franja de edad y el sector de la grada.

Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente con precios de entre según la franja de edad y el sector de la grada. Paquetes de hospitalidad: Las opciones oficiales de hospitalidad del club parten de precios más elevados e incluyen acceso a salones exclusivos y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Precios de partida: Comienzan en torno a 93 £ para asientos en el anillo superior de uno de los fondos.

Comienzan en torno a para asientos en el anillo superior de uno de los fondos. Precio medio de mercado: Se sitúa entre 332 y 373 £ según la oferta y la demanda en cada momento.

Se sitúa entre según la oferta y la demanda en cada momento. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los paquetes VIP y de hospitalidad en el mercado secundario pueden costar a partir de 283 £.

Newcastle United-Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Arsenal

El Newcastle ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido tres. En su encuentro más reciente cayó por 1-0 ante el Aston Villa en la Premier League. Durante esa racha también sufrió sendas derrotas abultadas por 4-1 contra el Coventry City y el Leeds United. Sus dos victorias llegaron ante el Hull City, por 2-1 en la Premier League, y el Millwall, por 1-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el Newcastle marcó ocho goles y encajó ocho, reflejo de su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Nottingham Forest en la Premier League, después de vencer al Lille por 3-0 en la Champions League. Entre las derrotas de esa racha figura la sufrida ante el Brighton, por 3-0 en la Premier League, mientras que las victorias contra el Leeds United, por 2-1, y el Ipswich Town, por 4-2 en la Carabao Cup, completan el balance. El Arsenal ha marcado 10 goles en esos cinco partidos.

Newcastle United-Arsenal: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en la Premier League el 25 de abril de 2026, cuando el Arsenal recibió al Newcastle United y ganó por 1-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres y el Newcastle ha logrado una victoria, por 2-0 en la Carabao Cup en St James' Park en febrero de 2025. El otro partido terminó 2-1 a favor del Arsenal en St James' Park en septiembre de 2025.