Neom SC recibe al Al Kholood el viernes 20 de noviembre de 2026 en el King Khalid Sport City Stadium de Tabuk.

En su primer enfrentamiento, disputado en octubre de 2025, NEOM SC logró una emocionante victoria a domicilio por 3-2 ante el Al-Kholood. El Al-Kholood se tomó la revancha en el partido de vuelta, celebrado en febrero de 2026, con un ajustado triunfo a domicilio por 2-1 en Tabuk.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Neom SC contra el Al Kholood, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Neom SC contra el Al Kholood de la Liga Profesional Saudí?

El Neom SC contra el Al Kholood se disputa en el King Khalid Sport City Stadium de Tabuk el viernes 20 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC contra el Al Kholood de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre el NEOM SC y el Al-Kholood:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas o las redes sociales del NEOM SC y del Al-Kholood para comprar directamente las entradas asignadas a los clubes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las entradas de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC contra el Al Kholood de la Liga Profesional Saudí?

Estos son los precios previstos de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el NEOM SC y el Al-Kholood:

1. Canales oficiales de los clubes

Estándar / entrada general: El precio suele oscilar entre 20 y 40 SAR para los asientos normales y los sectores situados detrás de las porterías.

El precio suele oscilar entre para los asientos normales y los sectores situados detrás de las porterías. Preferente / tribuna principal: El precio suele oscilar entre 50 y 100 SAR para localidades con mejores vistas en los laterales y en las zonas centrales del graderío inferior.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas inicialmente por los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar: Por lo general, los precios de partida se sitúan entre 55 y 150 SAR , según la oferta y la demanda.

Por lo general, los precios de partida se sitúan entre , según la oferta y la demanda. Asientos preferentes / con servicios de hospitalidad: Los precios pueden ser considerablemente más altos y suelen oscilar entre 220 y más de 1.650 SAR en las plataformas de reventa de entradas.

Neom SC contra Al Kholood en la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Neom SC y el Al Kholood

El Neom SC ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí, con ocho goles a favor y seis en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Al-Ettifaq, después de empatar 1-1 con el Al Hazem. El mejor momento del Neom llegó a principios de septiembre, cuando venció consecutivamente al Al Hilal y al Al Khaleej. Ante este último ganó 3-0 sin encajar goles.

El Al Kholood solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, en los que también ha sumado un empate y tres derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 3-2 ante el Al-Faisaly, y la semana anterior perdió por 5-0 contra el Al Qadsiah. En esos cinco partidos, el Kholood ha encajado 13 goles, una racha que pone de relieve los problemas defensivos que Buckingham debe resolver.

Neom SC contra Al Kholood: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Al Kholood ganó por 2-1 en el campo del Neom en la Liga Profesional Saudí. Antes, el Neom se había impuesto por 3-2 en octubre de 2025, en un partido en el que el Kholood jugó como local. En los dos enfrentamientos registrados, cada equipo suma una victoria, con cinco goles del Neom y cuatro del Kholood.