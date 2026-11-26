El Neom SC recibe al Al-Taawoun el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio King Khalid Sport City de Tabuk.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, ambos equipos empataron 2-2 en el estadio King Khalid Sport City. El partido tuvo una emocionante remontada en los últimos minutos, culminada con el gol del empate de Mohammed Al Kuwaykibi para el Al-Taawoun.

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¿Cuándo se juega el Neom SC-Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

El Neom SC-Al-Taawoun se juega el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio King Khalid Sport City de Tabuk.

1ª División - Jornada 15 12 dic 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC-Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar localidades para el Neom SC-Al-Taawoun:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Las entradas se distribuyen principalmente a través de las plataformas oficiales de venta o de las taquillas del NEOM SC, el equipo local.

2. Plataformas de reventa

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las entradas en los canales oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC-Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios para el partido de la Saudi Pro League entre el Neom SC y el Al-Taawoun:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar o general: de 30 a 100 SAR.

de 30 a 100 SAR. Asientos preferentes y junto al terreno de juego: de 250 a 600 SAR.

de 250 a 600 SAR. Paquetes VIP y de hospitalidad: 1.200 SAR o más.

2. Plataformas de reventa

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa de entradas para la grada superior detrás de la portería: Aproximadamente, entre 1.800 y más de 2.400 SAR .

Aproximadamente, entre . Reventa de entradas para la grada inferior detrás de la portería: Aproximadamente, entre 2.300 y más de 2.800 SAR .

Aproximadamente, entre . Reventa de entradas para las gradas laterales y las zonas preferentes: más de 3.000 SAR.

Neom SC-Al-Taawoun de la Saudi Pro League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Neom SC y el Al-Taawoun

El Neom suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 en casa ante el Abha en la Saudi Pro League, con la que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas. Antes había caído por 1-0 ante el Al Nassr y por el mismo resultado frente al Al-Ettifaq, aunque el triunfo por 4-2 sobre el Al Fateh en septiembre demostró su potencial ofensivo cuando tiene un buen día. El equipo de Galtier ha demostrado que puede marcar con facilidad, pero se ha mostrado irregular en defensa.

Los últimos cinco partidos del Al-Taawoun dibujan un panorama más sombrío. Ha ganado uno, empatado otro y perdido tres, con siete goles encajados. Su último encuentro terminó con una derrota por 2-1 ante el Al Riyadh, después de perder por 1-0 frente al Al Qadsiah la semana anterior. La única nota positiva fue una victoria por 2-1 sobre el Al-Rayyan en la AFC Champions League Two, que ofreció poco consuelo dadas sus dificultades en la competición nacional. El equipo de Rasovic solo ha marcado cinco goles en esos cinco partidos y aún no ha encontrado la solidez defensiva necesaria para frenar su caída.

Neom SC-Al-Taawoun: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó en empate 2-2 en el estadio King Khalid Sport City en marzo de 2026, un resultado que puso de relieve lo igualado que puede ser este duelo pese a la distancia actual entre los equipos. Antes, empataron 1-1 en noviembre de 2025, cuando el Al-Taawoun recibió al Neom. En los dos últimos enfrentamientos registrados, ninguno de los dos ha logrado ganar y los cuatro goles se han repartido por igual.