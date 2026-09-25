El Mónaco se enfrenta al Toulouse el sábado 10 de octubre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

En su duelo liguero más reciente, el 25 de abril de 2026, ambos equipos firmaron un competitivo empate 2-2. Antes de eso, el Mónaco logró una ajustada victoria en casa por 1-0 sobre el Toulouse en el Stade Louis II en octubre de 2025.

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¿Cuándo es el saque inicial del Mónaco vs Toulouse de la Ligue 1?

El Mónaco vs Toulouse comienza en el Stade Louis II de Mónaco el sábado 10 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Mónaco vs Toulouse de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el AS Mónaco y el Toulouse, puedes seguir estas opciones principales:

Taquilla oficial del AS Mónaco: La forma más segura y directa de comprar entradas es a través de la web oficial de venta de entradas del AS Mónaco o directamente en las taquillas del Stade Louis II antes del día del partido.

Taquilla oficial del Toulouse FC: Si apoyas al equipo visitante, las entradas para el sector visitante suelen distribuirse a través del portal oficial de venta de entradas del Toulouse FC.

Plataformas secundarias de entradas: Si no puedes conseguir entradas directamente a través del club, las plataformas secundarias de entradas, como StubHub, ofrecen entradas de reventa puestas a la venta por aficionados. Ten en cuenta que los precios en los mercados de terceros los fijan los vendedores y pueden estar por encima o por debajo del valor nominal oficial.

Paquetes hospitality: Para asientos prémium, acceso a salas VIP y opciones de catering, las entradas hospitality pueden reservarse directamente a través del equipo de ventas corporativas de entradas del AS Mónaco.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mónaco vs Toulouse de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Mónaco y el Toulouse en el Stade Louis II suelen variar en función de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

Estándar / Entrada general (Seconde & Pesage): 15 € - 30 €

Categoría 2 (asientos de nivel intermedio): 35 € - 50 €

Categoría 1 (nivel inferior / vistas centrales): 55 € - 85 €

Categoría 1 Prémium / Gold: 88 € - 120 €

Paquetes VIP y hospitality: 250 €+

Mónaco vs Toulouse de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mónaco vs Toulouse

El Mónaco llega a este partido en un estado de forma sobresaliente, tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, después de un triunfo por 2-0 ante el Marsella. En esos cinco encuentros, el Mónaco ha marcado diez goles y ha encajado cuatro, manteniendo una dinámica ganadora tanto en compromisos nacionales como europeos.

El Toulouse ha tenido problemas para encontrar regularidad, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Lille en la Ligue 1, y también perdió 2-0 contra el Lyon anteriormente en la campaña. El Toulouse empató 2-2 con el Brest entre esas derrotas, y su única victoria en esta racha llegó ante el Al-Ain en un amistoso de pretemporada.

Mónaco vs Toulouse: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 2-2, con el Toulouse recibiendo al Mónaco en la Ligue 1 el 25 de abril de 2026. Antes de eso, el Mónaco venció al Toulouse por 1-0 en el Stade Louis II en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Mónaco ha ganado dos, el Toulouse ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate.