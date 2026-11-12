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Cómo conseguir entradas para el Middlesbrough-Derby County: precios de la Championship, información del partido, venta de última hora y más

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El Middlesbrough se enfrenta al Derby County en la Championship. Así puedes conseguir tus entradas.

El Middlesbrough recibe al Derby County el sábado 5 de diciembre de 2026 en el estadio Riverside de Middlesbrough.

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Derby County ganó por 1-0 en casa en la Championship. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Derby County tiene una ligera ventaja con tres victorias frente a dos del Middlesbrough.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Middlesbrough vs Derby County, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Middlesbrough vs Derby County de la Championship?

El Middlesbrough vs Derby County se disputará en el estadio Riverside de Middlesbrough el sábado 5 de diciembre de 2026.

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Championship - Jornada 19
Riverside Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Middlesbrough vs Derby County de la Championship?

Para comprar entradas para el Middlesbrough vs Derby County de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas oficiales de los clubes: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Middlesbrough FC o de la taquilla del Derby County para las entradas asignadas a la afición local y a la visitante.

2. Mercado de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si se agotan las entradas oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para partidos de la Championship cuando se han agotado las entradas oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Middlesbrough vs Derby County de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Middlesbrough vs Derby County de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas para adultos: Desde 31,50 £ hasta 40,50 £.
  • Entradas con descuento: Desde 24,50 £ hasta 33,50 £.
  • Entradas para menores: Desde 13,50 £ hasta 23,50 £.

2. Mercado de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en las taquillas de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyo precio depende de la demanda del mercado:

  • Entradas generales: Suelen partir de entre aproximadamente 65 £ y 85 £ o más.
  • Entradas premium o en los laterales: Desde 95 £ hasta 120 £ o más.

Middlesbrough vs Derby County: Todo lo que necesitas saber

Middlesbrough vs Derby County: Estado de forma

El Middlesbrough acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Championship. Su último encuentro terminó con una derrota por 2-0 ante el Wrexham, que puso fin a una buena racha en la que había ganado por 1-5 al Bolton Wanderers a domicilio y por 3-0 al Charlton Athletic. En esos cinco partidos, el equipo de Hellberg marcó 13 goles y encajó cinco, lo que refleja su eficacia ofensiva en ese periodo.

El Derby County suma cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de la Championship. Su último encuentro terminó con una derrota por 0-4 ante el Norwich City, y durante ese mismo periodo también perdió por 4-1 ante el Millwall y el Queens Park Rangers. El único punto del Derby llegó con un empate a uno ante el Sheffield United. Marcó solo dos goles en esos cinco partidos y encajó 11.

MID

MID - Formulario

CAC
D2-2
BOL
W1-5
CHA
W3-0
WRE
L2-0
WAT
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
DER

DER - Formulario

STK
L0-1
SHU
D1-1
MIL
L4-1
NOR
L0-4
BOL
W3-1
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Middlesbrough vs Derby County: Últimos enfrentamientos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Derby County ganó por 1-0 en casa en la Championship. En los últimos cinco enfrentamientos, el Derby ha ganado tres veces frente a las dos del Middlesbrough, que ganó en casa por 2-1 en noviembre de 2025 y por 1-0 en marzo de 2025. La excepción en el registro de resultados ajustados es una victoria del Middlesbrough por 4-1 en casa en febrero de 2022.

Cara a cara

MiddlesbroughEmpateDerby
3
0
2
Championship
Derby badge
Derby
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
F
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
2
Derby badge
Derby
DER
1
F
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
Derby badge
Derby
DER
0
F
Championship
Derby badge
Derby
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
F
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
4
Derby badge
Derby
DER
1
F
7Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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