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Cómo conseguir entradas para el Manchester United-Aston Villa: precios para el partido de la Premier League, información sobre el encuentro, venta de última hora y más

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El Manchester United se enfrenta al Aston Villa en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

En su último enfrentamiento liguero, el 15 de marzo de 2026, el Manchester United logró una convincente victoria por 3-1 ante el Aston Villa en Old Trafford. Sin embargo, el Aston Villa mostró su capacidad de resistencia en el otro partido de la temporada 2025–26 y consiguió imponerse por un ajustado 2-1 en casa.

¿Cuándo empieza el Manchester United contra el Aston Villa de la Premier League?

El Manchester United contra el Aston Villa comienza en Old Trafford, en Mánchester, el domingo 8 de noviembre de 2026.

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¿Cómo comprar entradas para el Manchester United contra el Aston Villa de la Premier League?

Para conseguir entradas para un partido de la Premier League entre el Manchester United y el Aston Villa, los aficionados suelen disponer de varias vías principales, según su condición de socios y la disponibilidad:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas y programas de socios de los clubes: Ambos clubes distribuyen las entradas principalmente a través de sus portales oficiales para socios. Hacerse socio del Manchester United o del Aston Villa da acceso a sorteos, fases de venta general y plataformas oficiales de intercambio de entradas entre socios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United contra el Aston Villa de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Aston Villa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Precio oficial de las entradas estándar: Los precios oficiales de las entradas estándar suelen oscilar aproximadamente entre 45 £ y más de 100 £, según la categoría, la ubicación del asiento y la categoría del partido.
  • Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP de los clubes: Los paquetes de hospitalidad prémium para el día del partido suelen partir de unas 175 £ a más de 300 £ por persona y pueden alcanzar precios mucho más altos según lo que incluyan, como alta gastronomía, acceso a salas VIP y asientos ejecutivos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios determinados por la demanda del mercado:

  • Anuncios de reventa de entradas estándar: Las entradas estándar para este partido parten actualmente de unas 104 £, con precios habituales en el mercado de alrededor de 305 £ o más, según la demanda y la proximidad del día del partido.
  • Asientos prémium y en los laterales en reventa: Los codiciados asientos de la grada inferior o con vistas desde los laterales suelen costar desde 150 £ hasta más de 300 £, mientras que las entradas de categorías excepcionales o poco habituales pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la disponibilidad en el mercado en cada momento.

Manchester United contra Aston Villa en la Premier League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Manchester United y el Aston Villa

El Manchester United ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente empató 1-1 con el Fulham en la Premier League, después de otro empate, 2-2, con el Everton. El United venció 4-0 al Sabah FK en la Champions League, pero perdió 0-1 ante el Manchester City y 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. En esos cinco partidos ha marcado nueve goles y encajado siete.

Los últimos cinco partidos del Aston Villa se saldaron con tres victorias, una derrota y un resultado en un amistoso. Su encuentro oficial más reciente fue una victoria por 2-3 en el campo del Tottenham Hotspur en la Premier League. El Villa también ganó 2-3 al Club Brugge en la Champions League y venció 1-3 al Coventry City en la Carabao Cup, aunque perdió 1-2 ante el Nottingham Forest en liga. En esos cinco partidos, el Villa ha marcado diez goles y encajado ocho.

MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AVL

AVL - Formulario

TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United contra Aston Villa: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando el Manchester United venció 3-1 al Aston Villa en Old Trafford en la Premier League. En los últimos cinco duelos entre ambos, el United ha ganado tres veces y el Villa una, mientras que un partido terminó sin goles. En el otro encuentro, disputado en diciembre de 2025, el Villa ganó 2-1 en casa. El United también se impuso 2-0 en Old Trafford en mayo de 2025.

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateAston Villa
3
1
1
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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