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Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el estreno liguero del Manchester City en el Etihad

La era post-Pep arranca de verdad el domingo 23 de agosto, cuando Enzo Maresca dirija al Manchester City en el Etihad Stadium en su primer partido de la temporada de la Premier League contra el Bournemouth, y tú podrías estar allí reservando tus entradas hoy mismo.

No solo el Manchester City ha cambiado de entrenador, ya que Marco Rose se ha hecho cargo del Bournemouth, mientras que Andoni Iraola se ha marchado al norte para convertirse en el nuevo técnico del Liverpool.

Jugar contra el Bournemouth traerá recuerdos dolorosos a los aficionados del Manchester City, ya que su empate 1-1 contra los Cherries en el Vitality Stadium el pasado mes de mayo acabó con sus sueños de recuperar el título de la Premier League. Sin embargo, el City se ha mostrado dominante en casa, al ganar sus últimos tres partidos contra el Bournemouth en el Etihad por un global de 12-3.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Manchester City y Bournemouth?

El Manchester City recibe al Bournemouth en el Etihad Stadium de Manchester, con inicio previsto a las 14:00 BST, el domingo 23 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 1
Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y de grada baja tienen un precio premium, mientras que los de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

MCI

MCI - Formulario

AVL
L1-2
INT
L1-1
KLA
W1-3
ATM
W3-1
ARS
L3-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOU

BOU - Formulario

FCP
W4-1
FCA
W2-5
GEN
W10-1
BET
D2-2
M05
L2-1
Gol marcado (encajado)
22/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Enfrentamientos directos recientes

Cara a cara

Manchester CityEmpateBournemouth
3
1
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
Copa
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Bournemouth alineaciones

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. LewisR. LewisR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovA. SemenyoA. SemenyoN. O'ReillyN. O'ReillyE. AndersonE. AndersonM. GuehiM. GuehiP. FodenP. FodenE. HaalandE. HaalandD. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. SmithA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertA. ScottA. ScottL. CookL. CookEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Bournemouth

Suplentes

Manager

  • E. Maresca
  • M. Rose
Manchester City

Lesiones y suspensiones

Bournemouth

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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