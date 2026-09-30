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Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs AEK Atenas: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Manchester City se enfrenta al AEK Atenas en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Manchester City se enfrenta al AEK Atenas el martes 20 de octubre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

El City llega a esta campaña tras una victoria por 0-2 a domicilio ante el FC Porto en la jornada inaugural. El AEK Atenas se ganó su plaza en la fase de liga después de derrotar al Levski Sofia por un global de 4-0 en la ronda de playoff.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs AEK Atenas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Manchester City vs AEK Atenas de la Champions League?

El Manchester City vs AEK Atenas se disputa en el Etihad Stadium de Mánchester el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs AEK Atenas de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Manchester City y AEK Atenas en el Etihad Stadium el 20 de octubre de 2026, sigue estos métodos de compra:

1. Portal oficial de venta de entradas del Manchester City

  • Accede a la web oficial del Manchester City, en la sección de Ticketing and Hospitality.

2. Cupo visitante (aficionados del AEK Atenas)

  • Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben adquirir las entradas directamente a través de la oficina oficial de venta de entradas del AEK Atenas o de su programa de cupo para aficionados visitantes, ya que el club anfitrión no vende entradas para la afición visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs AEK Atenas de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Manchester City vs AEK Atenas en la UEFA Champions League varían en función de la categoría del asiento y del tramo de compra:

1. Entrada general (adultos)

  • Las entradas estándar para adultos suelen oscilar entre 45 € y 95 €, dependiendo de la ubicación en el estadio y de la visibilidad (detrás de las porterías o en los laterales).

2. Entradas con descuento / júnior

  • Las entradas con descuento para personas mayores, jóvenes adultos y júnior suelen oscilar entre 25 € y 50 €.

3. Zona para aficionados visitantes (AEK Atenas)

  • Las entradas para la afición visitante tienen un precio máximo de 70 € para los seguidores visitantes, de acuerdo con la normativa de la UEFA.

4. Hospitality el día del partido

  • Los paquetes VIP oficiales y las opciones de sala hospitality parten de aproximadamente 180 € y pueden superar los 450 €+ dependiendo del nivel de restauración y de la ubicación del asiento.

Manchester City vs AEK Atenas de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City vs AEK Atenas

El Manchester City ha ganado sus cinco partidos más recientes, con triunfos en la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 sobre el Norwich City en la Carabao Cup el 17 de septiembre, y durante esa racha también venció por 1-0 al Manchester United en la Premier League y por 0-2 al FC Porto en la Champions League. El City marcó 12 goles y encajó dos en esos cinco encuentros, dejando la portería a cero en dos de ellos.

El AEK Atenas ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una victoria copera por 8-1 sobre el Panserraikos FC, mientras que también venció por 1-0 al LASK en la Champions League y goleó por 5-0 al Aris Thessaloniki en la Super League. Sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 con el Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Formulario

COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
AEK

AEK - Formulario

ARI
W5-0
LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
Gol marcado (encajado)
17/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester City vs AEK Atenas: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el AEK Atenas para este partido.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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