El Manchester City recibe al Fulham el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

El Manchester City cuenta con una amplia ventaja histórica en este enfrentamiento de la Premier League: ha ganado 23 de sus 36 partidos contra el Fulham. Los duelos recientes entre ambos equipos se han caracterizado por la abundancia de goles, entre ellos una emocionante victoria del Manchester City por 5-4 en Craven Cottage.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City-Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City-Fulham de la Premier League?

El Manchester City-Fulham se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 07:30 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City-Fulham de la Premier League?

Hay varias vías principales para comprar entradas para el próximo Manchester City-Fulham de la Premier League en el Etihad Stadium:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más segura para adquirir entradas a su precio oficial es comprarlas directamente a través del portal de venta del Manchester City. Por lo general, esto requiere contratar una modalidad de afiliación al club, como Matchday, Junior o Premium Membership, para acceder a las entradas durante los correspondientes periodos de venta. Para esta categoría de partido, tanto los nuevos socios oficiales como los actuales suelen poder comprar entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Fulham de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Manchester City-Fulham de la Premier League en el Etihad Stadium, desglosados entre las opciones oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Cupo especial para aficionados locales: El Manchester City reserva un número limitado de entradas para cada partido en casa a un precio específico de 10 £ para adultos, con tarifas inferiores para quienes tienen derecho a descuentos y para niños pequeños.

El Manchester City reserva un número limitado de entradas para cada partido en casa a un precio específico de para adultos, con tarifas inferiores para quienes tienen derecho a descuentos y para niños pequeños. Precio oficial estándar para el partido: Las entradas generales estándar adquiridas directamente a través de las modalidades de afiliación oficiales del club suelen costar aproximadamente entre 30 £ y más de 60 £ , según la modalidad concreta y la ubicación en el estadio.

Las entradas generales estándar adquiridas directamente a través de las modalidades de afiliación oficiales del club suelen costar aproximadamente entre , según la modalidad concreta y la ubicación en el estadio. Paquetes oficiales de hospitalidad: Las mejoras de hospitalidad oficiales del club, como asientos acolchados y acceso a salas exclusivas, suelen partir de entre 150 £ y más de 250 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub publican entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entradas más baratas: Los asientos más económicos parten de aproximadamente 45 £ a 76 £ .

Los asientos más económicos parten de aproximadamente . Precios medios de reventa: La mayoría de los asientos estándar en los laterales o en el anillo intermedio se sitúan en una horquilla de precios medianos de 100 £ a 145 £ .

La mayoría de los asientos estándar en los laterales o en el anillo intermedio se sitúan en una horquilla de precios medianos de . Reventa de entradas prémium y VIP: Las entradas de hospitalidad más demandadas o los asientos centrales privilegiados del anillo inferior pueden costar desde 160 £ hasta más de 745 £, según la disponibilidad.

Manchester City-Fulham de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el Fulham

El Manchester City llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota fue un 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En su partido más reciente logró una trabajada victoria por 3-2 frente al Ipswich Town en la Premier League, y en esa racha también ha ganado al Liverpool (3-0) y al Sunderland (5-3). El City ha marcado 18 goles en esos cinco partidos, aunque también ha encajado 12, lo que apunta a cierta fragilidad defensiva pese a los buenos resultados.

El Fulham ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Hull City en la Premier League. Antes, en esa misma racha, también empató sin goles con el Liverpool y 1-1 con el Manchester United. La derrota por 2-1 ante el Ipswich Town es su único tropiezo en este periodo, en el que ha demostrado su capacidad para sacar resultados ante rivales fuertes.

Manchester City-Fulham: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria del Manchester City por 3-0 ante el Fulham en el Etihad Stadium, en febrero de 2026, en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos de la Premier League, el City presenta un sólido balance general, con cuatro victorias y ninguna del Fulham. La única excepción fue una sorprendente derrota del City por 4-5 en Craven Cottage en diciembre de 2025, el único partido de esta serie en el que el Fulham sumó los tres puntos.